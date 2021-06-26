شقيق ياسمين عبد العزيز يتصالح مع زوجها أحمد العوضي... ويوصيه بـ"وحش الكون"

فجر شقيق الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، مفاجأة لكل متابعيه على "السوشيال ميديا"، اليوم السبت، وهي إعلان تصالحه مع زوجها الفنان، أحمد العوضي، بعد خلاف طويل دار بينهما.

وشارك الفنان وائل عبد العزيز عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي صورة تجمعه بأحمد العوضي وهما في حالة ضحك وانسجام، ووجه معها رسالة له هي: "حمدا لله علي السلامة يا عوضي، لا محب إلا بعد عداوة".

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وتابع عبد العزيز لأحمد العوضي على طريقة آخر مسلسلات الأخير: "وخد بالك من وحش الكون وعلى الله حكايتنا كلنا".

وحقق أحمد العوضي نجاحا كبيرا من جمل وأقوال شخصية "سيف الخديوي" التي يجسدها في مسلسله "اللي مالوش كبير"، الذي عرض في شهر رمضان العام الحالي، ومنها "وحش الكون" و"على الله حكايتك".

ويشير العوضي بـ"وحش الكون" في أحداث المسلسل إلى ياسمين عبد العزيز، بغرض تدليلها.

وكان شقيق ياسمين عبد العزيز شن هجوما عنيفا على زوجها أحمد العوضي خلال الأشهر الماضية، واعترض بشكل علني على زواجهما.

وفي شهر مايو/ أيار الماضي، أعلن وائل عبد العزيز عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي انتهاء خلافاته مع شقيقته إثر زواجها من أحمد العوضي، وأكد أن الخلافات انتهت فور إعلان الزواج.

وكتب عبد العزيز في منشور له: "اختلافي مع شقيقتي وزوجها انتهي فور اعلان زواجهم ولم يعد بيني وبين أي شخص أي ضغينة وعفي الله عما سلف".

وأضاف: "كفاني خوض حروب لا تعنيني واذا تم أي وقيعه بيني وبين أي شخص عن طريق الصحافة ومنشيتاتها سوف اتخذ اللازم قانونيا وشكرا".

وجاء نشر شقيق ياسمين عبد العزيز صورته مع زوجها أحمد العوضي، أمس الجمعة، كإثبات على نهاية الخلاف معه.