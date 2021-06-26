تسجيل
17:19 GMT26 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    شاطئ المنتجع الصيفي تسيرك في سوتشي

    متى يشكل دخول الطفل للبحر أو المسبح خطرا على صحته؟

    © Sputnik . Nina Zotina
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104595/39/1045953957_0:316:3079:2048_1200x675_80_0_0_baeda6e3e9414ab3931f80ba4e0c70d7.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202106261049367967-%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A3%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A8%D8%AD-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%87%D8%9F/

    بدأت أشهر الصيف الحارة، ومعها تجد الكثير من العائلات ملاذها على الشواطئ أو في المسابح.

    وإلى جانب التعرض الخطير لأشعة الشمس، هناك ظاهرة أخرى تحدث غالبا في هذه الأشهر في حمامات السباحة وفي البحر وهي تطور التهابات الأذن.

    العلماء: يمكن الحصول على أذن بشرية من التفاح
    © CC0 / pixabay
    بحلول 2050...نحو 2.5 مليار شخص في كل أنحاء العالم قد يعانون مشاكل في السمع

    ولفهم ما هو مسموح وما هو محظور، علينا أن نتذكر أن أذننا تتكون من ثلاثة أجزاء - الأذن الخارجية التي تشمل  صوان الأذن (الجزء الظاهر من الأذن خارج الرأس) وقناة الأذن الخارجية وتنتهي عند طبلة الأذن، ويقع خلف الأخيرة الأذن الوسطى والأذن الداخلية، بحسب موقع "واللا".

    وخلال فصل الصيف، يكون التهاب الأذن الخارجية الحاد هو الأكثر شيوعا. يتطور هذا الالتهاب في قناة الأذن الخارجية وغالبا ما يظهر في شكل ألم شديد في قناة الأذن وإفرازات وضعف في السمع والحكة.

    وعادة ما يحدث هذا الالتهاب نتيجة التعرض لمياه غير نظيفة، مثل مياه البحر أو المسابح حيث يوجد تراكم للبكتيريا الزائفة (Pseudomonas) أو بسبب عامل فطري.

    كذلك، يمكن أن تحدث هذه الالتهابات نتيجة تنظيف قناة الأذن بواسطة عود الأسنان ما يؤدي إلى تهيج جلد القناة وإصابتها أحيانا.

    إذا ظهر التهاب في الأذن الخارجية بعد نزول المسبح أو البحر، فيوصى أولا وقبل أي شيء بوقف التعرض للماء (عن طريق سدادات الأذن أو مسحة القطن مع الفازلين)، ثم تناول المسكنات في شكل قطرات أو عن طريق الفم، وتنظيف القناة الخارجية من الإفرازات المتراكمة (بواسطة طبيب الأذن والحنجرة) وقطرات الأذن التي تحتوي على مضادات حيوية أو مواد مضادة للفطريات، حسب العامل المسبب للالتهاب.

    من المهم أن نفهم أنه ليس هناك حاجة لتجنب كل عدوى في الأذن، فهناك عدوى لا يؤثر عليها التعرض للماء بما في ذلك من خلال نزول المسبح أو في البحر. على سبيل المثال، التهاب الأذن الوسطى الحاد.

    ويدور الحديث عن التهاب شائع في مرحلة الطفولة، وينتشر أكثر خلال فصل الصيف وما بين الفصول.

    ونظرا لأن التهاب الأذن الوسطى هو عملية التهابية تحدث خلف طبلة الأذن، فليس من المهم في حالات العدوى من هذا النوع المنع من نزول البحر لأن الماء لا يدخل الأذن الوسطى، كونه يتوقف عند طبلة الأذن.

    انظر أيضا:

    طنين الأذن..إشارة صحية خطيرة على الإنسان
    تقرير يقدم نصائح للحفاظ على الأذن والسمع
    طبيب يحذر من سماعات "البلوتوث"... تدمر الأذن
    "أين تهرب مني"... حيوان لطيف يسحب صديقه من أذنه... فيديو
    خبيرة تجميل روسية تحذر من مخاطر ثقب الأذن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    في المعرض الدولي العسكري MILEX-2021 مينسك، بيلاروسيا
    أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    مشروع قناة اسطنبول
    مشروع قناة اسطنبول
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك