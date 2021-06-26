تونس.. هند صبري تطلق مبادرة "الأكسجين للجميع"

أطلقت الفنانة هند صبري مبادرة لجمع المساعدات الطبية للمستشفيات في بلدها، تونس، الذي يشهد انتشارا كبيرا لفيروس كورونا في عدد من مناطقه.

وقالت قناة "نسمة" التونسية الخاصة، مساء اليوم السبت، إن المساعدات خصصت للمستشفيات في منطقة الشمال الغربي والتي تعتبر من أكثر المناطق تضررا من الوباء.

المبادرة التي حملت اسم "الأكسجين للجميع" شملت توزيع عدد من أسرة الإنعاش وقوارير الأكسجين على المستشفيات.

وأمس الأول (الخميس) تسلمت الفنانة التونسية، شارة وشهادة جائزة نوبل للسلام من برنامج الأغذية العالمي، تقديرا "لتفانيها وعملها ومساهمتها في حصول البرنامج على جائزة نوبل للسلام لعام 2020".