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    الأكل الصحي، إنقاص الوزن، الأكل الدسم، زيادة الوزن، رياضة

    8 تركيبات غذائية تساعد في إنقاص الوزن بسرعة

    © Photo / Pixabay/ PublicDomainPictures
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    يساهم النظام الغذائي بحوالي 70% في إنقاص الوزن، أما النسبة المتبقية فتعود إلى ممارسة الرياضة، لذلك فإن الحفاظ على نظام غذائي متوازن مهم جدا لخسارة الوزن بشكل ثابت.

    بعض الناس يحاولون تجويع أنفسهم تماما، لكن إبقاء نفسك جائعا لساعات يمكن أن يفقدك الدافع بدلاً من وزنك، حيث يضر بالجسم ويقود إلى نتائج عكسية.

    وتنصح خبيرة التغذية بكلية داياناند الطبية ومستشفى لوديانا الهندى أروشي جوبتا، بتركيبات غذائية معينة إن كنت تريد خسارة الوزن بسرعة، بحسب موقع Onlymyhealth.

    فاكهة عنب الأحراج عصيدة الشوفان
    © CC0 / Pixabay
    الشوفان ليس مجرد منحف... فوائد كبيرة يقدمها طبق يومي من الحبوب الذهبية

    1.الشوفان بالجوز

    إذا بدأت يومك بوعاء مليء بالألياف، يمكن أن تساعدك الحبوب الكاملة على إنقاص الوزن.

    تشير الدراسات إلى أن الشوفان يحتوي على كمية جيدة من الألياف القابلة للذوبان. يضيف الجوز قرمشة إلى الشوفان الطري. علاوة على ذلك يوفر كمية كبيرة من الأحماض غير المشبعة المتعددة التي تنظم تخزين الدهون وأيض الأنسولين. يحتوي الجوز أيضا على كمية جيدة من البروتين الذي يساعد في بناء العضلات وعمل الدماغ.

    2.الشاي الأخضر بالليمون

    المفتاح الوحيد لفقدان الوزن هو الحفاظ على نقص السعرات الحرارية في الجسم. يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تعزز التخلص من السموم، ويؤدي شربه بانتظام إلى تقليل امتصاص الدهون في الجسم، ويساعد أيضا على تعزيز عملية التمثيل الغذائي.

     من ناحية أخرى، يساعد الليمون أيضا على إزالة السموم من الجسم، والتخلص من دهون البطن. يمكن أن يساعدك شرب الشاي الأخضر بالليمون قبل التمرين على الإحماء.

    3. الأرز والعدس

    الأرز والعدس مزيج كلاسيكي للغاية في بعض الأكلات بالشرق الأوسط، كما في الكشري على سبيل المثال.

     يجب عليك بالتأكيد محاولة استبدال الأرز العادي بالأرز البني العضوي الذي يحتوي نسبيا على كمية أكبر من الألياف، مما يجعلنا نشبع لفترة أطول.

    العدس من ناحية أخرى يلبي متطلبات البروتين في أجسامنا التي تحتاج المزيد من الطاقة لهضم البروتينات مقارنة بالطاقة التي نحصل عليها منها، لذا فهي تساعد تلقائيا في إنقاص الوزن.

    4. دجاج بالخضروات

    الدجاج مصدر كبير للحوم الخالية من الدهون، التي تساعدك أيضاعلى الشعور بالشبع لفترات أطول، و تسهل نمو العضلات وإصلاحها.

    يمكنك ببساطة صنع سلطات الدجاج، وتشمل الخضار مثل الخس والطماطم والخيار والتي تحتوي على كمية جيدة من الفيتامينات.

    5. التفاح وزبدة الفول السوداني

    يعتبر التفاح وزبدة الفول السوداني من الوجبات الخفيفة السريعة الممتازة. يحتوي التفاح على كمية جيدة من الأليافـ ويمكن أن يساعدك تضمينه في نظامك الغذائي في تقليل الدهون الحشوية من جسمك.

    من ناحية أخرى، تحتوي زبدة الفول السوداني (المملحة غير المحلاة) على دهون أحادية غير مشبعة تجعلك ممتلئا لبعض الوقت. كما أنها تساعد في تقليل تراكم الدهون في الجسم.

    6. الشوكولاتة الداكنة واللوز

    وفقا لبعض الدراسات، فإن استهلاك حوالي 1.5 أوقية من اللوز يوميا يؤدي إلى تقليل الدهون بشكل رئيسي في البطن والفخذين، كما يحتوي على كمية جيدة من البروتين.

    وتحتوي الشوكولاتة الداكنة على سكر أقل بقيممة تصل إلى حوالي 7 غرامات من السكر لكل حصة قياسية تبلغ 30 غراما.

     هذه الوجبة الخفيفة لذيذة ومرضية حقا، لكن يجب أن تحرص على عدم الإفراط في تناولها، لأنها تحتوي على كمية جيدة من السعرات الحرارية.

    7. الزبادي والتوت

    الزبادي هو طعام صحي للغاية في حد ذاته. يحتوي على كمية جيدة من البروتين، ويحسن أداء الجهاز الهضمي. كما أنه يحميك من أمراض مثل هشاشة العظام. الجمع بين الزبادي والتوت يزيد أيضا من تقليص الدهون الحشوية.

     توت العليق لذيذ وليس غني فقط بالعناصر الغذائية بل يحتوي على عدد قليل جدا من السعرات الحرارية.

    8. بيض في زيت جوز الهند /الأفوكادو

    يحتوي زيت الأفوكادو على كميات جيدة من حمض الأوليك وأوميغا 3 الذي يحسن تدفق الدم في العضلات، ويمكن أن يحفز حرق الدهون في الجسم.

    يجب تفضيل البيض مع صفار أقل أو بدون صفار إذا كنت تحاول إنقاص الوزن. ويعد استخدام زيت الأفوكادو لطهي البيض مفيدا للصحة ويشكل مع البيض وجبة صحية جدا.

    قد يصعب الحصول على زيت الأفوكادو، لذا يمكنك استخدام زيت جوز الهند كبديل، فهو غني بالدهون الجيدة، ومفيد لصحة القلب.

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