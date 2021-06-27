إصابة 3 أشخاص بأيديهم في إستونيا بسبب شرط خاسر

أفادت وسائل إعلام إستونية، يوم أمس السبت، بإصابة ثلاثة أشخاص بجروج في أيديهم، وذلك بعد قيامهم بإطلاق النارعلى أنفسهم بسبب شرط خاسر.

وذكرت صحيفة "Postimees" الإستونية أن الأشخاص أطلقوا النار على أيديهم من مسدس يعمل على الهواء المضغوط، وذلك كشرط لكي لا يدفعوا نقودا مقابل الخسارة.

وبحسب الصحيفة، تجادل ثلاثة رجال في مقاطعة فالغا بأنه إذا تمكن أحدهم من إطلاق النار على ذراعه بمسدس هوائي، فإن أصدقاءه سيدفعون له 2000 يورو.

وقال متحدث باسم شرطة المحافظة: "خلال الليل، تلقت الشرطة بلاغًا عن ثلاثة رجال أصيبوا بنفس إصابة اليد".