تسجيل
08:35 GMT27 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    سيارة تسلا طراز Y في العاصمة الصينية بكين

    "تسلا" تسحب أكثر من ربع مليون سيارة في الصين

    © AFP 2021 / WANG ZHAO
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1b/1049372365_0:0:3078:1732_1200x675_80_0_0_bb49705462ab104f6354a4a423f6d646.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202106271049372396-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86/

    استدعت شركة "تسلا" التي يملكها الملياردير البريطاني، إيلون ماسك، ما يقرب من 300 ألف سيارة كهربائية تم تسليمها في الصين.

    وسحبت الشركة السيارات الكهربائية، طرازات "Y" و"3"، من السوق الصيني، بسبب وجود مشاكل تتعلق بميزة القيادة بواسطة المركبات "الطيار الآلي"، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية وموقع "نيكي آسيا".

    شركة تسلا للسيارات الكهربائية
    © REUTERS / TOBY MELVILLE
    ماسك يوقف بيع سيارات "تسلا" بالـ"بيتكوين" لأسباب بيئية
    وأعلنت إدارة الدولة لتنظيم السوق في البلاد قرار الشركة عبر موقعها على الإنترنت.

    ويشمل الاستدعاء 211256 سيارة موديل "3" مصنوعة في الصين في الفترة بين 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019 و7 يونيو/ حزيران 2021، بالإضافة إلى 35665 موديل "3" مستورد تم تصنيعه في عام 2019، كما تم تضمين ما مجموعه 38599 موديل "Ys"، وجميعها مصنوعة في الصين منذ بداية العام الحالي وحتى 7 يونيو.

     كما يشير القرار المنشور إلى أن شركة "تسلا" سلمت 275 ألف سيارة مستوردة ومصنوعة محليا من طراز "3s" و "Model Ys" في الصين منذ عام 2019، وهو ما يشير إلى أن الاستدعاء يغطي تقريبا جميع السيارات التي شحنتها رسميا للصين.

    وستقوم شركة "تسلا" بتصحيح المشكلة عن طريق طرح تحديث برنامج عبر شبكة الإنترنت لترقية نظام "الطيار الآلي" الخاص بها.

    وذكرت "بلومبرغ" أن سحب السيارات هو نتيجة تحقيق أجرته الجهة التنظيمية للنظر في عيوب المنتج، وتتمثل في أن ميزة "الطيار الآلي" للمركبات من السهل تفعيلها أثناء القيادة، وهو ما قد يؤدي إلى وقوع حوادث.

    يشار إلى أنه في الأشهر الماضية، حظرت الصين سيارات "تسلا" من المنشآت العسكرية، وذلك بسبب مخاوف من أن تشكل كاميراتها خطرا أمنيا.

    في المقابل، أعلنت "تسلا" أنها ستخزن البيانات الخاصة بالسيارات المباعة في الصين في مراكز البيانات الموجودة داخل البلاد.

    انظر أيضا:

    "فولكسفاغن" تطلق سيارة كهربائية لمنافسة "تسلا اكس" في الصين 2021
    تسلا الأمريكية تقترض من الصين أكثر من نصف مليار دولار لبناء مصنعها في شنغهاي
    شركة "تسلا" تصدر إلى "أوروبا" سيارات صنعتها في "الصين"
    تقارير: خوفا من التجسس... الجيش الصيني يحظر سيارات "تسلا"
    تسلا تعلن بدء تسليم الطراز 3 صيني الصنع في 7 يناير
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    في المعرض الدولي العسكري MILEX-2021 مينسك، بيلاروسيا
    أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    مشروع قناة اسطنبول
    مشروع قناة اسطنبول
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك