"تسلا" تسحب أكثر من ربع مليون سيارة في الصين

استدعت شركة "تسلا" التي يملكها الملياردير البريطاني، إيلون ماسك، ما يقرب من 300 ألف سيارة كهربائية تم تسليمها في الصين.

وسحبت الشركة السيارات الكهربائية، طرازات "Y" و"3"، من السوق الصيني، بسبب وجود مشاكل تتعلق بميزة القيادة بواسطة المركبات "الطيار الآلي"، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية وموقع "نيكي آسيا".

وأعلنت إدارة الدولة لتنظيم السوق في البلاد قرار الشركة عبر موقعها على الإنترنت.

ويشمل الاستدعاء 211256 سيارة موديل "3" مصنوعة في الصين في الفترة بين 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019 و7 يونيو/ حزيران 2021، بالإضافة إلى 35665 موديل "3" مستورد تم تصنيعه في عام 2019، كما تم تضمين ما مجموعه 38599 موديل "Ys"، وجميعها مصنوعة في الصين منذ بداية العام الحالي وحتى 7 يونيو.

كما يشير القرار المنشور إلى أن شركة "تسلا" سلمت 275 ألف سيارة مستوردة ومصنوعة محليا من طراز "3s" و "Model Ys" في الصين منذ عام 2019، وهو ما يشير إلى أن الاستدعاء يغطي تقريبا جميع السيارات التي شحنتها رسميا للصين.

وستقوم شركة "تسلا" بتصحيح المشكلة عن طريق طرح تحديث برنامج عبر شبكة الإنترنت لترقية نظام "الطيار الآلي" الخاص بها.

وذكرت "بلومبرغ" أن سحب السيارات هو نتيجة تحقيق أجرته الجهة التنظيمية للنظر في عيوب المنتج، وتتمثل في أن ميزة "الطيار الآلي" للمركبات من السهل تفعيلها أثناء القيادة، وهو ما قد يؤدي إلى وقوع حوادث.

يشار إلى أنه في الأشهر الماضية، حظرت الصين سيارات "تسلا" من المنشآت العسكرية، وذلك بسبب مخاوف من أن تشكل كاميراتها خطرا أمنيا.

في المقابل، أعلنت "تسلا" أنها ستخزن البيانات الخاصة بالسيارات المباعة في الصين في مراكز البيانات الموجودة داخل البلاد.