ياسمين صبري تعلق لأول مرة على اتهامها بتقليد صديقة رونالدو

خرجت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، عن صمتها، أمس السبت، لتعلق وبصورة رسمية على اتهامها بتقليد جورجينا رودريغز، صديقة نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

وما دفع صبري للتعليق لأول مرة على الأزمة هي الإعلامية المصرية، هالة سرحان، التي دافعت عنها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وشاركت سرحان صورا لياسمين صبري وغردت معها: "جميلة وأنيقة ولوحة فنية، العقول التافهة السخيفة التي تعقد مقارنات مع واحدة في بلد تانية جهل وغباء وبواخة وسماجة، وعموما ياسمين المصرية بديعة المحيا أصبحت وجه عالمي تعاقدت معها شركة "كارتييه" اشهر بيوت المجوهرات الفرنسية".

من جانبها ردت ياسمين صبري على دفاع هالة سرحان عنها قائلة لها: "أستاذتنا هالة شكرا جزيلا لرقي كلامك وجمال قلبك".

استاذتنا هالة

شكراً جزيلاً لرقي كلامك وجمال قلبك 🙏❤️ — Yasmine Sabri (@yasminesabri) June 26, 2021

​وكانت ياسمين صبري طالتها اتهامات من جانب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا حول تقليدها جورجينا رودريغز، صديقة كريستيانو رونالدو، وشاركوا صورا لهما تبرز تشابه بينهما.

وأثير جدل خلال الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب رسالة من صفحة غير موثقة على موقع "فيسبوك" باسم جورجينا، وجهت إلى الفنانة المصرية ياسمين صبري.

وجاءت الرسالة بعد تداول الكثير من جمهور النجمتين مجموعة صور تظهر تقليد ياسمين صبري لجورجينا في المظهر والملابس.

وقالت الصفحة في الرسالة "كوني نفسك وليس أنا"، وأشارت الصفحة في المنشور إلى الصفحة الرسمية للفنانة ياسمين صبري.

ومن جانبها ردت صفحة موثقة بموقع "فيسبوك"، باسم ياسمين صبري، في تعليق لها على الصورة والمنشور: "أنا لا أتنافس مع أي شخص".

واعتقد معظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الحسابات تتبع النجتمين، إلا أن حساب جورجينا غير موثق، ورغم أن حساب ياسمين صبري موثق، إلا أنها سبق وأن نفت امتلاكها أي حسابات عبر موقع "فيسبوك"، وذلك بعد الأزمة التي فجرها الحساب الذي يحمل اسمها على "فيسبوك" بشأن تعليق عن الفنان محمد رمضان.