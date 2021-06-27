‏"يوتيوب" يحذف مقاطع فيديو توثق انتهاكات حقوق الإنسان ضد ‏‏"الإيغور" في الصين‏

حذف موقع "يوتيوب" عدد من مقاطع الفيديو، التي توثق ‏انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينغيانغ الصيني ضد أقلية مسلمي ‏الإيغور.‏

وأوضح التقرير المنشور في موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص ‏أن "يوتيوب" تحجج بموقفه بانتهاك مقاطع الفيديو تلك ‏لسياسة الموقع المناهضة للتحرش.‏

وأشار الموقع إلى أن " يوتيوب " حذفت عشرات مقاطع الفيديو ‏الخاصة بمنظمة "أتاغورت" الكازاخستانية لحقوق الإنسان وأزال ‏القناة نفسها، بدعوى انتهاكها لسياسات الموقع.‏

وقال "يوتيوب" بأنه تلقى شكاوى عديدة بسبب مقاطع الفيديو ‏تلك، التي تحمل أسماء أشخاص وبطاقات هويتهم، لإظهار أنهم ‏من سكان شينغيانغ المفقودين، منتهكة قاعدة إظهار معلومات ‏شخصية حساسة على المنصة.

‏ وبعد تزايد الشكاوى بحق "يوتيوب"، أعاد بعض مقاطع الفيديو، ‏مطالبا المنظمة الحقوقية، بضرورة طمس بعض المعلومات ‏الشخصية الخاصة بالناس، حتى لا يشكل انتهاكا لسياسات الموقع.‏