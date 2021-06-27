الكشف عن أصغر أم في تاريخ بريطانيا بعد ولادة طفلها

سجلت بريطانيا، اليوم الأحد، حالة ولادة لأصغر أم في سجلاتها، حيث لم يتجاوز عمرها الـ11 عاما، في واقعة غريبة ومثيرة للقلق في البلاد.

وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، أن الفتاة الطفلة أصبحت حبلى في عمر 10 سنوات فقط، قبل أن تقوم بالولادة بعمر 11 عاما، في وقت سابق هذا الشهر.

وأكد العاملون في مجال الخدمات الاجتماعية في بريطانيا، أن والدي الفتاة لم يكونا يعلمان بحملها، وأن الطفلة ومولودها بصحة جيدة الآن.

وأكد مصدر مقرب من العائلة، أن الفتاة محاطة برعاية خاصة من أخصائيين الخدمات الاجتماعية الآن، وأن العائلة لا تزال تعيش "حالة صدمة".

يذكر أن أصغر أم في بريطانيا كانت تيريسا ميدلتون وأنجبت طفلها بعمر 12 عاما.