محمد رمضان يكشف تفاصيل "قصر الأميرة" وجولة النمر المثيرة

كشف الفنان المصري، محمد رمضان، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة عن جولته مع نمر أبيض اللون في شوارع إمارة دبي الخليجية، والتي أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك رمضان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة له مع النمر، لكن هذه المرة من داخل قصر الشيخة فاطمة بنت راشد بن سعيد آل مكتوم، شقيقة حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ويظهر محمد رمضان في إحدى الصور الجديدة وهو يرضع النمر من زجاجة حليب أطفال.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)

وظهر محمد رمضان، أمس السبت، في مقطع فيديو بمدينة دبي الإماراتية، وهو يسير ممسكا بسلسلة معدنية ربط بها نمرا أبيض اللون.

ونشر رمضان الفيديو عبر حسابه على "تويتر"، وظهر فيه عاري الصدر وهو يتجول مع النمر، كما أرفق مقطع الفيديو بجزء من أغنيته "نمبر وان".

يشار إلى أن محمد رمضان كان قد حصل على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، ووصف ذلك بأنه "أجمل هدية" من بلده الثاني الإمارات.

وكان محمد رمضان طرح الأسبوع الماضي أحدث أغانيه "ثابت".

وحققت الأغنية الجديدة كما هائل من المشاهدات، وصلت إلى المليون مشاهدة، بعد مرور عدة ساعات فقط، من نشر الأغنية عبر "يوتيوب".