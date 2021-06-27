7 حقائق مذهلة قد لا تعرفها عن عينيك

تعتبر العيون من أهم أعضاء جسم الإنسان، فبفضلها يمكننا توجيه أنفسنا وملاحظة ما يحدث حولنا والتعبير أيضا عن مشاعر لا حصر لها.

ما لا يعرفه الكثيرون هو أن الحديث يدور عن عضو مدهش يعمل بطريقة فريدة حقا.

وفيما يلي بعض الحقائق المثيرة للاهتمام بشكل خاص حول العيون والرؤية وكل شيء بينهما، بحسب موقع "mako". CC0 حدقة عينك تكشف مستوى ذكائك

1. يرمش الشخص العادي 12 مرة في الدقيقة، وترمش النساء بالمناسبة أكثر من الرجال.

2. تتسع حدقة العين بنسبة 45% عندما نرى ما نحب.

3. عمى الألوان أو العشى الليلي موجود لدى 10% من الرجال، بينما هو نادر الحدوث جدا بين النساء.

4. لون العين الأخضر هو الأكثر ندرة، حيث يحتفظ 2% فقط من سكان العالم بأعين خضراء.

5. ظهور أعينكم حمراء في الصور هو انعكاس للأوعية الدموية في شبكية العين.

6. إذا ما قارنا العين البشرية بالكاميرا، فستكون جودتها 576 ميغابكسل، في حين تحظى أحدث الكاميرات في عصرنا بـ 100 ميغابكسل.

7. أكثر مدينة في العالم يرتدي سكانها النظارات هي سيئول عاصمة كوريا الجنوبية، حيث يرتدي غالبية سكانها النظارات.