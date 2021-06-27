الشرطة الصينية تنقذ أغناما كانت على وشك الغرق... فيديو

يقوم أفراد الشرطة بمهام نبيلة هدفها حماية أرواح الناس وممتلكاتهم من أي خطر يهددها، سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما يرصده مقطع فيديو لأفراد من الشرطة الصينية يحاولون إنقاذ أغنام على وشك الغرق.

ولهذا السبب توفر الحكومات لأفراد الشرطة كل ما يلزم لآداء مهامهم بالكفاءة المطلوبة على مدار الساعة، وفي أي مكان يستدعي وجودهم، حتى إذا كان ذلك فيه تهديد مباشر لحياتهم.

ورغم أن طبيعة عمل أفراد الشرطة تتطلب امتلاكهم أسلحة خاصة ومركبات تقلهم، إلا أن بعض المهام لا تتطلب منهم سوى الشجاعة واتخاذ قرارات وقتية لحماية مصالح الناس.

ويظهر ذلك في مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية، يظهر أفراد شرطة يقومون بإنقاذ أغنام خاصة بأحد المزارعين بعدما أوشكت على الغرق داخل إحدى القنوات المائية، التي يتدفق الماء خلالها بسرعة كبيرة.

ويظهر الفيديو أفراد الشرطة وهم يقاومون تيار الماء الجاري لإنقاذ الأغنام التي سقطت داخله حتى تمكنوا من إتمام المهمة، بينما تظهر لقطة أخرى أحد الأشخاص وهو يثني على ما قاموا به من عمل بطولي.