الشرطة الصينية تنقذ أغناما كانت على وشك الغرق... فيديو

ولهذا السبب توفر الحكومات لأفراد الشرطة كل ما يلزم لآداء مهامهم بالكفاءة المطلوبة على مدار الساعة، وفي أي مكان يستدعي وجودهم، حتى إذا كان ذلك فيه تهديد مباشر لحياتهم.
ورغم أن طبيعة عمل أفراد الشرطة تتطلب امتلاكهم أسلحة خاصة ومركبات تقلهم، إلا أن بعض المهام لا تتطلب منهم سوى الشجاعة واتخاذ قرارات وقتية لحماية مصالح الناس.
【民警跳入水渠徒手救羊】網友：雖然有些狼狽，但擋不住你們的帥氣 pic.twitter.com/CEaPkduqCj— 人民日報 People's Daily (@PDChinese) June 27, 2021
ويظهر ذلك في مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية، يظهر أفراد شرطة يقومون بإنقاذ أغنام خاصة بأحد المزارعين بعدما أوشكت على الغرق داخل إحدى القنوات المائية، التي يتدفق الماء خلالها بسرعة كبيرة.
ويظهر الفيديو أفراد الشرطة وهم يقاومون تيار الماء الجاري لإنقاذ الأغنام التي سقطت داخله حتى تمكنوا من إتمام المهمة، بينما تظهر لقطة أخرى أحد الأشخاص وهو يثني على ما قاموا به من عمل بطولي.
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