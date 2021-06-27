"مثلث سماوي" برأس "الأحدب" يرصد اليوم في سماء أغلب الدول العربية ومنها السعودية

يشاهد المواطنون في أغلب مناطق الشرق الأوسط والمناطق العربية ظاهرة فلكية ساحرة ونادرة تتمثل بتشكل "مثلث سماوي" عند اجتماع عدد من الكواكب.

وأعلنت الجمعية الفلكية بجدة، صباح اليوم الأحد، أن السعودية والوطن العربي على موعد مع ظاهرة فلطية فريدة.

وقالت الجمعية في بيان نشرته على "تويتر": "يرصد بسماء السعودية والوطن العربي قبل منتصف الليل اليوم الأحد 27 يونيو / حزيران2021 انتظام القمر الأحدب المتناقص في مثلث سماوي مع كوكبي المشتري وزحل".

يرصد بسماء #السعودية والوطن العربي قبل منتصف الليل اليوم الأحد 27 يونيو 2021 انتظام #القمر ألاحدب المتناقص في مثلث سماوي مع كوكبي #المشتري و #زحل باتجاه الافق الجنوب الشرقي وهي فرصة للتصوير.



خلال بقية الليل ستنتقل هذه الأجسام جميعا نحو الغرب نتيجة لدوران #الأرض حول محورها pic.twitter.com/ARYM3ScOzt — الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) June 27, 2021

وبحسب الجمعية تشاهد هذه الظاهرة من خلال النظر "باتجاه الافق الجنوب الشرقي وهي فرصة للتصوير".

وتابعت الجمعية الفلكية بجدة: "خلال بقية الليل ستنتقل هذه الأجسام جميعا نحو الغرب نتيجة لدوران الأرض حول محورها".

الليلة.. سماء #المملكة تشهد اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب زحل

وسيكون مشاهد بالعين المجردة

pic.twitter.com/twUW1CCJfA — ‏🇸🇦 ‏﮼إحـــســــاس 🇸🇦 (@Ehsas0506) June 26, 2021

ونقلت صحيفة "سبق" السعودية عن رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، قوله: إن "المشتري أكثر لمعانا من زحل، فالمشتري رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة".

بعد منتصف الليلة ١٦ #ذو_القعدة الموافق ٢٦ #يونيو يرصد في الأفق #الشرقي في سماء #السعودية وعموم الوطن العربي إقتران #القمر الأحدب المتناقص بكوكب #زحل الجميل في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة. {صنع الله الذي أتقن كل شيء} pic.twitter.com/aSj65S640X — سهيل الرثيع (@alruthieaa) June 26, 2021

ويتابع رئيس الجمعية الفلكية: "سيظهر (المشتري) كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم (أقمار غاليلو)".

جمعية #جدة الفلكية :

يرصد بسماء #السعودية والوطن العربي قبل منتصف الليل اليوم السبت 26 يونيو 2021 وخلال الساعات قبل الفجر اقتران القمر الأحدب المتناقص بكوكب #زحل جوهرة النظام الشمسي في ظاهرة مشاهدة باتجاه الافق الشرقي بالعين المجردة. pic.twitter.com/GdYlZmmB52 — أخبار جدة | jeddah news (@jeddahnews_) June 26, 2021

ويمتلك المشتري 4 أقمار تدور حوله وهي غانميد، كاليستو، يوروبا، أيوا، وتظهر هذه الأقمار كنقاط مشعة صغيرة قرب المشتري.

ويضيف أبو زاهرة متحدثا عن باقي الكواكب: "أما كوكب زحل فسيظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية خافتة، ومن خلال تلسكوب صغير يمكن رؤية حلقاته التي بلغت أقصى ميلانها باتجاه الأرض في أكتوبر 2017 وجانبها الشمالي في قمة وضوحه".