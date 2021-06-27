تسريب صوتي عن زواج حسام حبيب على شيرين عبدالوهاب... ووالده يخرج عن صمته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، تسريب صوتي وصفوه بـ"الخطير"، يتحدث عن إعلان حسين حبيب، والد حسام حبيب، خطة نجله للزواج سرا على المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب.

وجاء في التسريب الصوتي، المنسوب لوالد الفنان حسام حبيب، حديث للأخير يكشف فيه خطة نجله للزواج سراً على شيرين عبد الوهاب، من أجل إنجاب أطفال، ويعترف بأنه يتحكم في جميع الحسابات المالية لها ويأخذ أموالا من حساباتها دون الرجوع لها، وأنها شخصية تطلب الطلاق باستمرار، على حد زعم التسريب.

وخرج حسين حبيب، عن صمته. وقال، في تصريحات نقلتها " بوابة أخبار اليوم "، إن "ما أثير هو كذب وافتراء"، متابعا: "الناس خرابة بيوت ده مش صوتي".

وكانت قد انتشرت مؤخرا أخبار كثيرة عن انفصال شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب، لكنها المطربة المصرية نفت هذه الشائعات من خلال نشر صور رومانسية تجمعهما سويا علي أن علاقتهما جيدة للغاية، وحرصت على تقديم التهنئة لزوجها المغني والملحن حسام حبيب، في عيد ميلاده.