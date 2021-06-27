كيف ترى الطبيعة بعين طائر بوساطة "الدرونز"؟... فيديو

أصبحت الطائرات المسيرة "الدرونز" جزء من حياة البشر بداية من الاستخدامات العسكرية إلى إيصال المساعدات الطبية في أوقات الأزمات، ووصولا إلى الجولات الترفيهية.

ورغم أن استخدام الطائرات المسيرة على نطاق واسع كان حكرا على المهام العسكرية، إلا أن الاستثمار في هذا المجال بصورة كبيرة والتوسع في إنتاجها بالعديد من دول العالم وخاصة الصين جعل تكلفتها منخفضة وساهم في استخدامها للأغراض المدنية.

This is what it feels like to be a seagull #FPVFeature

⌘🎥: @ig/ max_fpv pic.twitter.com/WSOP454jWT — Drone Racing League (@DroneRaceLeague) June 27, 2021

ويختلف تصميم الطائرات المسيرة وفقا لطبيعة المهام التي تقوم بها، وفي حالة الطائرات المستخدمة لأغراض الترفيه تكون تلك الطائرات المسيرة صغيرة الحجم وخفيفة الحركة ومجهزة بكاميرا دقيقة لالتقاط صور على درجة كبيرة من الدقة.

ويظهر مقطع فيديو نشرته صفحة "درون ريسينغ" على "تويتر" لقطات رائعة رصدتها كاميرا طائرة مسيرة تنطلق بسرعة على شاطئ إحدى البحار لترصد تضاريس ومشاهد جميلة تجعل من يقودها على الأرض، يرى الطبيعة الجميلة بعين طائر.