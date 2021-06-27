الأرصاد المصرية توضح حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كشفت خريطة توقعات حالة الطقس، الخاصة بهيئة الأرصاد الجوية في مصر، أن الأيام المقبلة ستشهد بعض الظواهر الجوية مثل الشبورة ونشاط الرياح.

وتكشف توقعات خبراء الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الفترة من غد الاثنين 28 يونيو/ حزيران حتى السبت 3 يوليو/ تموز المقبل، بحسب تقرير عن حالة الطقس نشرته "بوابة أخبار اليوم" المصرية.

وأوضح التقرير أن أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء تشهد حدوث شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية وعلى الطرق السريعة وخاصة القريبة من المسطحات المائية.

أما أيام الخميس والجمعة والسبت، فتشهد نشاطا للرياح على العديد من مناطق البلاد خاصة في جنوب سيناء وبعض المناطق الساحلية.