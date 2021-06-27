الأرصاد المصرية توضح حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

وتكشف توقعات خبراء الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الفترة من غد الاثنين 28 يونيو/ حزيران حتى السبت 3 يوليو/ تموز المقبل، بحسب تقرير عن حالة الطقس نشرته "بوابة أخبار اليوم" المصرية.
عاجل... شبورة مائية ونشاط للرياح.. #الأرصاد تعلن #حالة_الطقس حتى السبت المقبل https://t.co/e0hhCx66PF pic.twitter.com/FLIBg0JXTA— بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) June 27, 2021
وأوضح التقرير أن أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء تشهد حدوث شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية وعلى الطرق السريعة وخاصة القريبة من المسطحات المائية.
أما أيام الخميس والجمعة والسبت، فتشهد نشاطا للرياح على العديد من مناطق البلاد خاصة في جنوب سيناء وبعض المناطق الساحلية.
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