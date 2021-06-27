السعودية... اكتشاف بقايا حوت منقرض من 37 مليون سنة... فيديو وصور

أعلنت السعودية، اليوم الأحد، العثور على بقايا حوت منقرض منذ 37 مليون سنة شمال غربي المملكة.

وقالت هيئة المساحة الجيولوجية إن بقايا الحوت عثر عليها في منطقة الجوف، مؤكدة أن الحديث يدور عن اكتشاف تاريخي فريد من نوعه.

ونشرت الهيئة على حسابها الرسمي بموقع تويتر مقطع فيديو يوثق تعامل باحثيها مع الكشف الأثري الجديد.

اكتشاف تاريخي لبقايا حوت منقرض قبل ٣٧ مليون سنة شمال غرب السعودية ..#حوت_منطقة_الجوف_التاريخي pic.twitter.com/IOYrLeRXwW — هيئة ا ﻟ ﻤ ﺴ ﺎ ﺣ ﺔ الجيولوجية السعودية (@SgsOrgSa) June 27, 2021

وأكدت أن بقايا الحوت شبه كاملة، وجار نقلها إلى المركز الرئيس في مدينة جدة غربي المملكة.

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية اكتشاف بقايا حوت منقرض قبل 37 مليون سنة في منطقة الجوف شمال غرب المملكة.

ووصف الرئيس التنفيذي للهيئة، المهندس عبد الله الشمراني، الاكتشاف بالتاريخي والفريد من نوعه، موضحا أن البقايا المكتشفة تعود لحوت بدائي منقرض قبل 37 مليون سنة. pic.twitter.com/A8SyDxFMgM — أخبارية حفرالباطن (@hafrikhbariya) June 27, 2021

من جانبه، قال عبد الله الشمراني الرئيس التنفيذي للهيئة إن البقايا المكتشفة تعود لحوت بدائي منقرض قبل 37 مليون سنة، بحسب "أخبار 24".