نقابة المهن الموسيقية في مصر تقرر منع 5 مطربين من الغناء

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، مساء اليوم الأحد، قراراً بمنع 5 مطربين مشاهير من إحياء أي حفلات غنائية في مصر، وذلك لعدم حصولهم على تصريح مشتغلين أو منتسب للنقابة.

ونقلت وسائل إعلام مصرية ، عن النقابة، قولها إنها أصدرت "قراراً بمنع التعامل مع مؤديي المهرجانات حمو بيكا، وعنبة ومسلم ونور التوت وأحمد موزة، ومنعهم من إحياء أي حفلات غنائية في مصر، وذلك لعدم حصولهم على تصريح مشتغلين أو منتسب للنقابة"، مشترطة توفيق أوضاع الموقوفين بالنقابة واجتياز الاختبارات حتى يتم التعامل معهم.

وكانت نقابة الموسيقيين قررت أمس السبت، منع مطرب المهرجانات حمود بيكا من الغناء، ووقف إصدار أي تصاريح عمل له في مصر، بما في ذلك إحياء الحفلات الغنائية، وذلك بسبب عدم حصوله على تصريح مشتغلين أو منتسب للنقابة.

جاء القرار بعد تحدي بيكا قرارات نقابة الموسيقيين، وإحيائه حفلا غنائيا يوم الخميس الماضي على أحد الشواطئ في منطقة الساحل الشمالي، دون حصوله على أي تصاريح بالغناء، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

وكشفت نقابة الموسيقيين المصريين في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي عن أنها تدرس منع المطرب الشعبي حمو بيكا من الغناء على يوتيوب؛ مؤكدة أنه رسب في اختبار الأصوات بالنقابة.

وبحسب تصريحات تلفزيونية، قال المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين، طارق مرتضى، إن تنازل الفنان هاني شاكر عن قضية النقابة ضد حمو بيكا، ليس معناه أن حمو بيكا له حق الغناء، حيث إنه دخل لجنة الاستماع وسقط في الاختبار. وأكد مرتضى أن "كل من يعتلي مسرح أو يغني في حفل زفاف لا بد أن يحصل على إجازة أو تصريح من نقابة المهن الموسيقية".