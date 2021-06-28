7 فوائد مذهلة للكرز

في حين أن جميع الفواكه مفيدة، إلا أن هناك عنصرا أساسيا في الصيف له بعض الفوائد الصحية المثيرة للإعجاب، وهو الكرز الذي يساعد بما في ذلك في تقليل خطر الإصابة بمرض السرطان.

الكرز ليس مجرد فاكهة صيفية لذيذة، بل يحتوي على قيمة غذائية عالية، حيث يحتوي كوب واحد فقط منه على 1.5 غرام من البروتين و3 غرامات من الألياف ومجموعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية، بحسب مجلة "Women's Health" الصحية.

وفيما يلي تفاصيل لما يمكن أن يضيفه الكرز الحلو إلى حياتك من فوائد صحية إلى جانب مذاقه الذي لا يقاوم:

1.الحد من ظهور التجاعيد

حقيقة إن الكرز مليء بفيتامين س (10 ملليغرام لكل كوب) ومضادات الأكسدة الأخرى، تجعله قادرا على الحد من الالتهاب والإجهاد التأكسدي في جسمك، كما يلعب دورا كبيرا في مكافحة الشيخوخة والحد من ظهور التجاعيد المبكرة.

2. تقليل خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي الكرز على مادة البوليفينول، وهي مركبات مفيدة تحصل عليها من بعض الأطعمة النباتية، وهناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن هذه البوليفينول قد يكون لها فوائد مضادة للسرطان.

عالجت دراسة واحدة عام 2019 نُشرت في مجلة Nutrition and Cancer خلايا سرطان الثدي بمستخلص الكرز الحلو الداكن في المختبر ووجدت أنها تمنع نمو الخلايا السرطانية بنسبة 50%.

وجدت دراسة أخرى نشرت في مجلة الأغذية الوظيفية Journal of Functional Foods، في عام 2020 أن مستخلص الكرز الحلو الداكن يمنع خلايا سرطان الثدي من النمو.

3. يساعد في خفض ضغط الدم

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى كل شيء خطير بدءا من زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية إلى زيادة احتمالات الإصابة بسكتة دماغية.

لكن الكرز الحلو يحتوي على بعض العناصر التي قد تساعد في تقليل المخاطر، فهو غني بمركبات البوليفينول الواقية، والتي تم ربطها بتحسين مستويات ضغط الدم".

تزيد هذه المركبات من إنتاج أكسيد النيتريك وتساعد على تحسين وظيفة الخلايا التي تبطن أوعيتنا الدموية، ما يساعد على توسيع أو إرخاء أوعيتنا الدموية حتى يتدفق الدم خلالها بشكل أكثر كفاءة، مما يؤدي إلى مستوى ضغط دم أكثر صحة.

4. يقلل من خطر الإصابة بالخرف

يحتوي الكرز الحلو على الأنثوسيانين، وهي فئة من مضادات الأكسدة من مادة البوليفينول التي تمنحه لونه الأحمر الغامق، وتربط العديد من الدراسات بين ظائف المخ ومهارات الذاكرة الأفضل مع المستويات الأعلى من تناول الأنثوسيانين.

تقلل تلك المادة من الالتهاب وتقاوم الإجهاد التأكسدي في الدماغ الذي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وأنواع أخرى من الخرف.

5. تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

يساهم الالتهاب المزمن في نمو اللويحات في بطانة الأوعية الدموية، مما قد يقلل من تدفق الدم ويؤدي إلى تصلب الشرايين، وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الكرز الحلو في الحفاظ على الأوعية الدموية مسترخية، كما أنها تؤثر على العملية التي تمكّن الأوعية الدموية من الاتساع، مما يؤدي إلى مستويات ضغط دم أكثر صحة.

6. مكافحة السكري من النوع 2

ثبت أن البوليفينول، مثل الموجود في الكرز، يساعد في تحسين حساسية الأنسولين، مما يعني أن خلاياك أكثر استجابة لإجراءات الأنسولين، بحيث يمكن امتصاص الجلوكوز من قبل الخلايا واستخدامه للطاقة.

7.النوم بشكل أفضل

يحتوي الكرز على الميلاتونين، الهرمون الذي يتحكم في دورة النوم والاستيقاظ. عندما يرتفع الميلاتونين تشعر بالنعاس، وعندما ينخفض يحين وقت الاستيقاظ.

يمكن لجميع أنواع الأشياء التي تتعامل معها أثناء النهار أن تتسبب في حدوث فوضى في هذه العملية، مثل عدم التعرض لأشعة الشمس في الصباح أو قضاء الكثير من الوقت على هاتفك قبل النوم.

لكن إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالميلاتونين إلى نظامك الغذائي مثل الكرز هو وسيلة لتعزيز النوم بشكل أفضل.

وتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق لديهم مستويات أعلى من الإجهاد التأكسدي، لذلك من الممكن أيضا أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الكرز في مواجهة هذا الضرر للمساعدة على النوم.