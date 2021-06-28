تسجيل
09:15 GMT28 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الكرز في اقليم كراسنودار

    7 فوائد مذهلة للكرز

    © Sputnik . Vitaly Timkiv
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1b/1049372046_0:304:3100:2047_1200x675_80_0_0_6a13b689f5015100f0f97aa7efa9d70a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202106281049386164-7-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%85%D8%B0%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%B2/

    في حين أن جميع الفواكه مفيدة، إلا أن هناك عنصرا أساسيا في الصيف له بعض الفوائد الصحية المثيرة للإعجاب، وهو الكرز الذي يساعد بما في ذلك في تقليل خطر الإصابة بمرض السرطان.

    الكرز ليس مجرد فاكهة صيفية لذيذة، بل يحتوي على قيمة غذائية عالية،  حيث يحتوي كوب واحد فقط منه على 1.5 غرام من البروتين و3 غرامات من الألياف ومجموعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية، بحسب مجلة "Women's Health" الصحية.

    وفيما يلي تفاصيل لما يمكن أن يضيفه الكرز الحلو إلى حياتك من فوائد صحية إلى جانب مذاقه الذي لا يقاوم:

    تساقط الشعر
    © Depositphotos / Dmyrto_Z
    11 طعاما تمنع تساقط الشعر

    1.الحد من ظهور التجاعيد

    حقيقة إن الكرز مليء بفيتامين س (10 ملليغرام لكل كوب) ومضادات الأكسدة الأخرى، تجعله قادرا على الحد من الالتهاب والإجهاد التأكسدي في جسمك، كما يلعب دورا كبيرا في مكافحة الشيخوخة والحد من ظهور التجاعيد المبكرة.

    2. تقليل خطر الإصابة بالسرطان

    يحتوي الكرز على مادة البوليفينول، وهي مركبات مفيدة تحصل عليها من بعض الأطعمة النباتية، وهناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن هذه البوليفينول قد يكون لها فوائد مضادة للسرطان.

    عالجت دراسة واحدة عام 2019 نُشرت في مجلة Nutrition and Cancer خلايا سرطان الثدي بمستخلص الكرز الحلو الداكن في المختبر ووجدت أنها تمنع نمو الخلايا السرطانية بنسبة 50%.

    وجدت دراسة أخرى نشرت في مجلة الأغذية الوظيفية Journal of Functional Foods، في عام 2020 أن مستخلص الكرز الحلو الداكن يمنع خلايا سرطان الثدي من النمو.

    3. يساعد في خفض ضغط الدم

    يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى كل شيء خطير بدءا من زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية إلى زيادة احتمالات الإصابة بسكتة دماغية.

    لكن الكرز الحلو يحتوي على بعض العناصر التي قد تساعد في تقليل المخاطر، فهو غني بمركبات البوليفينول الواقية، والتي تم ربطها بتحسين مستويات ضغط الدم".

    تزيد هذه المركبات من إنتاج أكسيد النيتريك وتساعد على تحسين وظيفة الخلايا التي تبطن أوعيتنا الدموية، ما يساعد على توسيع أو إرخاء أوعيتنا الدموية حتى يتدفق الدم خلالها بشكل أكثر كفاءة، مما يؤدي إلى مستوى ضغط دم أكثر صحة.

    4. يقلل من خطر الإصابة بالخرف

    يحتوي الكرز الحلو على الأنثوسيانين، وهي فئة من مضادات الأكسدة من مادة البوليفينول التي تمنحه لونه الأحمر الغامق، وتربط العديد من الدراسات بين ظائف المخ ومهارات الذاكرة الأفضل مع المستويات الأعلى من تناول الأنثوسيانين.

    تقلل تلك المادة من الالتهاب وتقاوم الإجهاد التأكسدي في الدماغ الذي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر وأنواع أخرى من الخرف.

    5. تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

    يساهم الالتهاب المزمن في نمو اللويحات في بطانة الأوعية الدموية، مما قد يقلل من تدفق الدم ويؤدي إلى تصلب الشرايين، وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الكرز الحلو في الحفاظ على الأوعية الدموية مسترخية، كما أنها تؤثر على العملية التي تمكّن الأوعية الدموية من الاتساع، مما يؤدي إلى مستويات ضغط دم أكثر صحة.

    6. مكافحة السكري من النوع 2

    ثبت أن البوليفينول، مثل الموجود في الكرز، يساعد في تحسين حساسية الأنسولين، مما يعني أن خلاياك أكثر استجابة لإجراءات الأنسولين، بحيث يمكن امتصاص الجلوكوز من قبل الخلايا واستخدامه للطاقة.

    7.النوم بشكل أفضل

    يحتوي الكرز على الميلاتونين، الهرمون الذي يتحكم في دورة النوم والاستيقاظ. عندما يرتفع الميلاتونين تشعر بالنعاس، وعندما ينخفض يحين وقت الاستيقاظ.

     يمكن لجميع أنواع الأشياء التي تتعامل معها أثناء النهار أن تتسبب في حدوث فوضى في هذه العملية، مثل عدم التعرض لأشعة الشمس في الصباح أو قضاء الكثير من الوقت على هاتفك قبل النوم.

    لكن إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بالميلاتونين إلى نظامك الغذائي مثل الكرز هو وسيلة لتعزيز النوم بشكل أفضل.

    وتشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق لديهم مستويات أعلى من الإجهاد التأكسدي، لذلك من الممكن أيضا أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الكرز في مواجهة هذا الضرر للمساعدة على النوم.

     

    انظر أيضا:

    أغذية خطير أكلها مع الكرز
    بيع 500 غرام من الكرز بسعر خيالي في اليابان
    "الكباب بالكرز" تشعل معركة "المطابخ القومية" بين سوريا وتركيا
    حوالي 50 ألف طن... سوريا الأولى عربيا والسادسة عالميا بإنتاج الكرز
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    في المعرض الدولي العسكري MILEX-2021 مينسك، بيلاروسيا
    أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    مشروع قناة اسطنبول
    مشروع قناة اسطنبول
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك