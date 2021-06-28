آبل تعلن رسميا عن أجهزتها التي يجب إبعادها عن جهاز تنظيم ضربات القلب... ليس "آيفون 12" فقط

حدثت شركة "آبل" الأمريكية، الأسبوع الجاري، وثيقة دعم منشورة على موقعها الرسمي، أضافت فيها قائمة المنتجات التي يجب أن تبقى على مسافة آمنة من الأجهزة الطبية، وتحديدا جهاز تنظيم ضربات القلب، نتيجة التداخل المغناطيسي المحتمل الصادر منها.

وتنصح "آبل" في وثيقتها المحدثة أنه يجب إبقاء المنتجات المدرجة أدناه في مسافة آمنة بعيدا عن الأجهزة الطبية (أكثر من 6 بوصات أو أكثر من 12 بوصة إذا كان أحد منتجاتها يشحن لاسلكيا):

- سماعات "إير بود" اللاسلكية وعلبة شحنه وعلبة شحنها اللاسلكية، سماعات "إير بود برو" وعلبة شحنها اللاسلكية، سماعات "إير بود ماكس" وعلبتها الذكية

- ساعات "آبل" الذكية وأربطة يدها بمغناطيس وملحقات شحن الساعة المغناطيسية

- سماعات "هوم بود" بكل طرازاتها والتي تشمل "هوم بود ميني".

- جهاز "آيباد" اللوحي (ميني وإير وبرو) وكافة ملحقاتهم (أغطية ذكية ولوحة المفاتيح الذكية).

- هواتف "آيفون 12" بكل طرازاته وملحقات "MagSafe".

- حواسيب "ماك" وكل طرازاته (ميني وبرو وبوك إير وبوك برو)، و"آي ماك"، وشاشة "آبل برو XDR" وسماعات "بيتس".

وفي وقت سابق من شهر يونيو/ حزيران الجاري، قالت جمعية القلب الأمريكية في دراسة صغيرة تتناول أنواع مختلفة من أجهزة تنظيم ضربات القلب وأجهزة تنظيم ضربات القلب القابلة للزرع، إن 11 من 14 جهازا للقلب تعرضت للتداخل، عندما تم وضع هاتف "آيفون 12 برو ماكس" بالقرب من جهاز القلب (في نطاق 1.5 سنتيمتر)، حتى عندما كان الجهاز الطبي لا يزال في عبوة مختومة من الشركة المصنعة.

يشار إلى أن شركة "آبل" حذرت، في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، مستهلكيها بضرورة إبقاء "آيفون 12" على بعد 6 بوصات على الأقل مع استخدامه بشكل منتظم، أو على الأقل مسافة قدم واحدة أثناء شحن الهاتف لاسلكيا.

وأضاف موقع "ماك رومرز" المتخصص بأخبار وتسريبات شركة "آبل" أن التحذير ياتي بعد أيام من إعلان الأطباء أن الهواتف الجديدة يمكن أن تتداخل مع عمليات الزرع.

وأكدوا أنه في اختبار أجروه، اكتشفوا أن هاتف "آيفون 12" أدى إلى سقوط جهاز رجفان كان معلقا بالقرب منه.