واتسآب يجري تعديلا على الرسائل الصوتية لم ينل الإعجاب قبل طرحه رسميا

أجرى تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" تعديلا على الرسائل الصوتية، التي تلقى رواجا كبيرا بين مستخدميه.

وقامت "واتسآب" بتعديل شكل الرسالة الصوتية الظاهر داخل تطبيقه على هواتف "أندرويد"، ليكون "خطا نموذجيا" بدلا من شكل "موجات صوتية".

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لكن لم تنل الواجهة الجديدة للرسائل الصوتية إعجاب المستخدمين، وكانت أبرز اعتراضاتهم أن التمرير عبر الرسالة الصوتية كان صعبا بواسطة "الخط النموذجي" الجديد، كما أشاروا إلى أن لون الواجهة لم يكن مرئيا عند تشغيل "الوضع المظلم" للتطبيق.

وبسبب تعليقات مستخدمي الإصدار التجريبي، قرر "واتسآب" إزالة الميزة بشكل مؤقت، ومع ذلك، يقول موقع "وابيتاإنفو" إنه واثق من أن تطبيق التراسل الفوري الشهير سيطلق هذه الميزة مرة أخرى بعد إجراء الإصلاحات اللازمة.

وكان تعديل شكل الرسالة الصوتية على "واتسآب" يتوافر على نسخته التجريبية على "أندرويد" التي تحمل رقم 2.21.13.17.