آخر تطورات الحالة الصحية للشاعر الغنائي المصري أمل الطائر بعد نقله للمستشفى

كشفت زوجة الشاعر الغنائي المصري، أمل الطائر، عن آخر تطورات حالته الصحية، بعد أن نقل إلى مستشفى المنيل التخصصي، أمس الأحد، وهو في حالة حرجة.

وقالت في تصريحات لـموقع "مصراوي" إن زوجها حاليا في غيبوبة، ويخضع للعلاج تحت الملاحظة المشددة داخل غرفة الرعاية المركزة في المستشفى.

وطلبت زوجة أمل الطائر من كافة محبيه بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وظل أمل الطائر يعاني خلال العام الماضي من أزمات صحية عديدة بسبب إصابته بالقدم السكري، كما أنه أصيب بجلطات في المخ وسيولة في الدم وأجرى عملية جراحية.

وفي شهر مارس/ آذار الماضي، تم تركيب قسطرة وبالون تسليك شرايين القدم لشاعر أمل الطائر.

وحقق الشاعر الغنائي المصري، أمل الطائر، شهرة واسعة في مجال الأغاني ذات الطابع الشعبي، ويبلغ رصيده ما يزيد عن 700 أغنية، وتعاون مع العديد من الفنانين، مثل حكيم الذي تعاون معه في أغنيات شهيرة مثل "نظرة" و"افرض" و"نار" و"السلاموا عليكوا".

وبخلاف حكيم، فقد تعاون أمل الطائر مع كل المطربين مثل، هاني شاكر ومحرم فؤاد وأنغام وهيفاء وهبي وعبد الباسط حمودة وحسن الأسمر وحمادة هلال ومحمد هنيدي.