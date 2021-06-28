هنا شيحة تنفعل أمام صحفيين بسبب أنباء عن اعتزال شقيقتها حلا

كشفت تقارير، اليوم الاثنين، أن الفنانة المصرية، هنا شيحة، انفعلت أثناء حضورها الدورة الخامسة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام سينما المرأة، بسبب أنباء عن اعتزال شقيقتها حلا الفن.

وسادت ملامح الغضب على هنا شيحة بعد أن حوصرت من جانب بعض وسائل الإعلام، وسؤالها لها عن حقيقة اعتزال شقيقتها حلا شيحة وارتدائها الحجاب، بعد زواجها من الداعية الإسلامي، معز مسعود، بحسب ما ذكرته مجلة "لها".

ولم تجب هنا شيحة عن أي أسئلة متعلقة بشقيقتها، وأكدت لوسائل الإعلام التي تستفسر عنها أنها لن تتحدث عنها ولا عن حياتها الشخصية ولا أي شيء يتعلق بأسرتها.

وتابعت موضحة: "نحن في مهرجان فني، ولن أتحدث عن غير هذا".

وكانت العديد من الوسائل الإعلامية فسرت رسالة حلا شيحة، التي نشرتها يوم الجمعة الماضي، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي بأنها تلميح إلى اعتزالها الفن.

وأشارت شيحة منشورها إلى أن حياتها تغيرت خلال عام ونصف، والتي شهدت زواجها من الداعية الإسلامي، معز مسعود.

وأكدت حلا شيحة في منشور لها أنها تحمد الله تعالى أنها وجدت أخيرا التوازن بين أن تصبح سعيدة في حياتها وأن تكون صادقة مع نفسها ومع ما تؤمن به في قرارة نفسها.

وتابعت عن أحدث أفلامها "مش أنا"، المعروض حاليا في دور العرض السينمائي: "أما بالنسبة لفيلم "مش أنا"، الحقيقة أنه تم تصويره منذ أكتر من عام ونصف، وبسبب ظروف فيروس "كورونا" المستجد تأخر جدا عرضه، كما أن حالي تغير وتزوجت الحمد لله، والفيلم فعلا بقى "مش أنا"، وأتمنى التوفيق لكل زملائي".

وأرفقت حلا شيحة مع اعترافها صورا لها مع زوجها معز مسعود.

يشار إلى أن فيلم "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار، تامر حسني، وهو من بطولته إلى جانب حلا شيحة وماجد الكدواني وسوسن بدر، ومن إخراج سارة وفيق.

واحتفل الداعية والإعلامي المصري معز مسعود، والفنانة حلا شيحة، بعقد قرانهما في 9 فبراير/ شباط الماضي داخل أحد الفنادق الكبرى، وعلقت حلا شيحة على عقد قرانها، بنشر صورة من الحفل عبر صفحتها على "انستغرام"، قائلة: "لحظة خاصة جدا لنا".