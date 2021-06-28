"ديل" تعلن دعمها لـ"ويندوز 11" في حواسيبها

أعلنت شركة "Dell" للتكنولوجيا، اليوم الاثنين، عن أن حواسيبها ستدعم نظام تشغيل "ويندوز 11" الجديد.

وصرحت "Dell" أنها ستقدم مجموعة واسعة من أجهزة الكمبيوتر مع نظام التشغيل الجديد، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية و(أجهزة 2 في 1) وأجهزة (الكل في واحد).

كما أكدت أن جميع أجهزة حواسيبها المتوافرة عبر موقعها الرسمي تلبي متطلبات نظام تشغيل "ويندوز 11" ، وستكون مؤهلة للحصول على تحديث مجاني بعد أن يتوافر رسميا في أواخر العام الحالي، بحسب موقع "ITP"

وبتلك المناسبة، قال راهول تيكو، نائب الرئيس الأول، مجموعة منتجات العملاء في شركة "Dell" للتكنولوجيا إن الأخيرة و"مايكروسوفت" تعملان على تغيير اللعبة بعد الإعلان عن "ويندوز 11".

وبحسب مؤسسة البيانات الدولية (IDC)، فقد كشفت أنه يتم بيع ما يقرب من مليون حاسوب يوميا، وتتوقع المؤسسة نموا بنسبة 18.2 في المئة لسوق أجهزة الكمبيوتر في عام 2021.

وتصدر خبر إطلاق "ويندوز 11" مواقع البحث على غوغل، وذلك في إطار اهتمام الكثيرين بالتحديث الجديد.

ويمكن تحميل "ويندوز 11" بالطريقة التي نقوم فيها بتحميل أي إصدار جديد من ويندوز، حيث سينتقل معظم المستخدمين إلى الإعدادات ثم التحديث والأمان ثم (تحديث الويندوز) والنقر فوق التحقق من وجود تحديثات، وسيظهر تحديث "ويندوز 11" وعليهم النقر فوق تحميل وبعدها تثبيت.