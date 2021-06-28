شركة تعلن عن "وظيفة الأحلام"... الراتب 15 ألف دولار مقابل شرب الماء

أعلنت شركة أمريكية عن وظيفة يتقاضى شاغلها 15 ألف دولار، مقابل شرب كمية محددة من الماء يوميا، بجانب بعض الأنشطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب مجلة "فوربس"، فإن هذا الموظف الذي تبحث عنه الشركة سوف يشغل منصبا كبيرا بين مسئولي العطش، لمدة 8 أسابيع مقابل 15 ألف دولار.

وسوف تبدأ مهمة صاحب الوظيفة التي وصفتها المجلة بـ"وظيفة الأحلام"، بشرب 8 أكواب من الماء (مضاف إليه مكملات الهيدرات)، يوميا.

وأوضحت شركة "Hydrant" أن الهدف من شرب هذه الكمية هو أن يتأكد الحائز على الوظيفة من أن جمهور الشركة لن يشعر بالعطش بعد استهلاكه هذا الماء الذي تنتجه.

وذكر جون شيروين الشريك المؤسس لشركة "Hydrant" أن كبير مسؤولي العطش سوف يكلف أيضا بإنشاء محتوى رقمي حول شرب الماء، ومشاركته من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف شيروين: "لذلك إذا كانت مواقع التواصل الاجتماعي هي الشيء الذي تفضله، فسوف تصبح هذه وظيفة الأحلام حقا".