حملة ضد لعبة بابجي بزعم تحريضها على "استهداف الكعبة"... صور

صب مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي غضبهم على لعبتين إلكترونيتين بسبب ما قالوا إنه تحريض على استهداف الكعبة وترويج عبادة الأصنام.

ونشر مئات الساخطين على مواقع التواصل تحت هاشتاغ "#STOP_PUBG" صورًا مأخوذة من لعبتي "بابجي" و"فورت نايت" يظهر فيها جندي يحاول التصويب نحو الكعبة، كما يظهر في صورة أخرى جندي لا يمكنه التقاط السلاح إلا إذا قام بحركات تحاكي عبادة الأصنام، على حد قولهم.

وقال أحد المستخدمين "من فضلك لا تلعب ببجي، في الأول نزلوا صنم علشان اللي يلعب يسجد للصنم ودلوقتي ضرب الكعبة.. ربنا ينصر الإسلام علي أعدائه".

وكتب آخر "لعبة فورت نايت تنتهك حرمة الكعبة والمسجد الحرام". وقال ثالث "فيسبوك عمال يمسح ف البوستات دي. والله إحنا بقينا عايشين وسط عصابة بتتحكم في كل حاجة تخصنا".

وتسببت لعبة "ببجي" في انتحار طفلة مصرية تبلغ من العمر 11 عاما، حيث دخل أهلها غرفتها ووجدوها معلقة في حبل، وحسبما أكد والدها فقد اعتادت الطفلة على لعب ببجي بشكل مستمر في الآونة الأخيرة وتسبب لها في عزلة.

وحذر خبراء علم النفس من إدمان الألعاب الإلكترونية، حيث يتحول الطفل الذي يلعب إلى متقمص لشخصية اللاعب وهو ما يجعل من الصعب الابتعاد عنها وقد يصل الحال إلى ارتكاب أفعال حمقاء قد تصل إلى جرائم.