تسجيل
13:56 GMT28 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    القرفة

    11 فائدة صحية مذهلة للقرفة

    © CC0 / Pixabay
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202106281049390704-11-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B0%D9%87%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%81%D8%A9/

    القرفة هي اسم لحاء نبات شجرة استوائية كثيفة دائمة الخضرة يصل ارتفاعها إلى 40 مترا، وعادة ما تستخدم كتوابل، إلا أنها تحتوي على فوائد صحية مذهلة.

    ونشر موقع webmd (شركة أمريكية تقدم خدمات المعلومات المتعلقة بالصحة)، 11 فائدة للقرفة عبارة عن خلاصة دراسات وأبحاث لا يزال بعضها قيد الإعداد.

    1. تقليل نسبة السكر في الدم

    وجدت العديد من الدراسات التي أجريت على البالغين والحيوانات المصابين بداء السكري أن القرفة يمكن أن تساعد في خفض نسبة السكر في الدم، على الرغم من أن دراسات أخرى لم تظهر نتائج مماثلة.

    التوابل
    © Photo / Pixabay License
    خبيرة تغذية روسية توضح الفوائد السحرية للقرفة

    2.زيادة الأيض

    أظهرت دراسة معملية أن زيتا أساسيا في القرفة يسمى سينامالديهيد يمكن أن يستهدف الخلايا الدهنية ويجعلها تحرق المزيد من الطاقة.

    هذه أخبار مثيرة لأي شخص يحاول إنقاص وزنه، لكن البحث لا يزال في مراحله الأولى، بحسب الموقع الأمريكي.

    3. بشرة رائعة

    ابحث في الإنترنت عن "قناع القرفة للوجه" وستجد الكثير من الوصفات التي تدعي أن القرفة تحارب البثور والاحمرار.

     هناك القليل جدا لدعم هذا- دراسة واحدة صغيرة فقط وجدت أن القرفة السيلانية، تحديدا، يمكنها محاربة أنواع البكتيريا المعروفة بأنها تسبب حب الشباب.

    تشير دراسة معملية صغيرة أخرى إلى أن القرفة يمكن أن تعزز إنتاج الكولاجين، مما قد يساعد بشرتك على الظهور بمظهر أكثر شبابا وحيوية.

    4.تساعد في علاج السرطان

    في الدراسات التي أجريت على الحيوانات أو الخلايا المزروعة في المعامل، أظهرت القرفة أنها واعدة لقدرتها على إبطاء نمو السرطان وحتى قتل الخلايا السرطانية.

    5. انخفاض ضغط الدم

    تشير العديد من الدراسات إلى أن تناول القرفة يوميا لمدة 3 أشهر يمكن أن يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم الانقباضي (الرقم الأعلى) بمقدار 5 نقاط.

    6. حماية الدماغ

    في بيئة معملية، أوقفت القرفة تراكم بروتين في المخ يعد سمة مميزة لمرض ألزهايمر.

    وفي دراسة أخرى، كان أداء الفئران التي تناولت القرفة أفضل في متاهة مائية مصممة لاختبار ذاكرتها.

    7. تقليل الالتهاب

    اتضح أن القرفة كانت من أفضل مضادات الالتهابات في دراسة معملية حديثة بحثت في 115 نوعا من الأطعمة.

     نظرا لأن الأمراض الالتهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أصبحت أكثر شيوعا مع التقدم في العمر، فقد تدعم المزيد من الأبحاث استخدام القرفة كعلاج طبيعي لكبار السن للمساعدة في هذه الأنواع من الحالات.

    8. خفض نسبة الكوليسترول

    عندما تناول 60 بالغا في دراسة صغيرة نحو ربع ملعقة صغيرة من القرفة يوميا لمدة 40 يوما، انخفض الكوليسترول الضار (LDL).

    ووجدت أبحاث أخرى أن تناول كميات مماثلة من القرفة يوميا لمدة تصل إلى 18 أسبوعا، يمكن أن يخفض LDL والكوليسترول الكلي بينما يرفع الكوليسترول الجيد (HDL).

    9. محاربة البكتيريا

    يمكن للقرفة محاربة العديد من أنواع البكتيريا التي تصيب الناس بالمرض، بما في ذلك السالمونيلا والإشريكية القولونية والمكورات العنقودية. ربما يمكن استخدامها كمادة حافظة طبيعية في الأطعمة ومستحضرات التجميل.

    10. التخلص من عدوى الخميرة

    يبدو أن القرفة لديها القدرة على تدمير فطر المبيضات البيضاء (فطريات المهبل)، الذي يسبب معظم التهابات الخميرة المهبلية.

    11. تنظيم دورات الحيض لمتلازمة تكيس المبايض

    أثناء تناول جرعة 1.5 غرام (نحو 1/2 ملعقة صغيرة) من القرفة كل يوم لمدة 6 أشهر، كانت النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض تتمتع بفترات أكثر انتظاما للدورة الشهرية، بحسب ما أفادت دراسة واحدة.

    انظر أيضا:

    من بينها القرفة وخل التفاح.. مكونات مشروب طبيعي يخلصك من "الكرش"
    "مفعول سحري"... دراسة تكشف تأثير القرفة على مرض يعاني منه ملايين البشر
    الكشف عن خصائص القرفة العلاجية
    خبيرة تغذية روسية توضح الفوائد السحرية للقرفة
    للقلب والجلد والهرمونات...دراسة تكشف فوائد ذهبية لتناول القرفة مع العسل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    حمام جليدي في الصحراء الشارقة
    جلسات الحمام الجليدي في الصحراء الإماراتية
    الناتو... ليسوا أصدقاء يعتمد عليهم
    "الناتو"... ليسوا أصدقاء يعتمد عليهم
    مشروع قناة اسطنبول
    مشروع قناة اسطنبول
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك