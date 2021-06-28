شريهان أقامت دعوى قضائية ضد اعتماد خورشيد بسبب كتاب... فيديو

شهدت علاقة الفنانة المصرية، شريهان، والمنتجة الراحلة، اعتماد خورشيد، التي رحلت عن عالمنا، أمس الأحد، تذبذبا وتوترا.

ويعود التوتر في العلاقة بين شريهان واعتماد خورشيد إلى وجود علاقة نسب بينهما، إذ أن الأخيرة هي زوجة والدها.

وكشفت اعتماد خورشيد خلال استضافتها في برنامج "أنا والعسل" في رمضان 2013، والمذاع على فضائية "الحياة" المصرية، ومن تقديم الإعلامي اللبناني، نيشان، عن تفاصيل مقاضاة شريهان لها، وذلك بعد صدور كتاب في الأسواق بعنوان "اعتماد خورشيد شاهدة على انحرافات أهل الفن والسياسة"، وهو من تأليف "أحد الكتّاب الذي كانت تعتبره صديقا لها"، بحسب قولها.

وبينت خورشيد للبرنامج أن ما أثار غضب شريهان وقتها هو أن الكتاب كان يحمل سبابا وقذفا في حقها، وكذلك ضدها هي شخصيا، ما جعلها تتصل بالفنانة المصرية وتؤكد لها أنها لا تملك أدنى معلومة بشأن ما نشر، وأنها مثل أبنائها وأنها ولدت على يدها.

وأضافت اعتماد خورشيد أنه رغم ما أوضحته لشريهان في اتصالها الهاتفي معها، فقد قامت الأخيرة يإقامة دعوى قضائية ضدها، خضعت على إثره للتحقيق معها، وحصلت في البداية على البراءة بعد الحصول على بصمة صوتها، لكن بعد ذلك صدر حكم قضائي ضدها.

لكن زالت الخلافات بين شريهان واعتماد خورشيد عقب اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011، ومقابلة الفنانة المصرية أبناء خورشيد في ميدان التحرير، ثم تواصلت معها هاتفيا وجرى الصلح، وأكدت لها أنها بمثابة والدتها، بحسب تصريحات خورشيد لبرنامج "أنا والعسل".

وتوفيت الفنانة والمنتجة المصرية اعتماد خورشيد، أمس الأحد، عن عمر ناهز 82 عاما، حسبما أعلن نجلها إيهاب خورشيد.

يذكر أن اعتماد خورشيد فنانة ومنتجة كانت قد أسست شركة إنتاج سينمائي مع صلاح رمسيس ولبنى عبد العزيز، كما أنها أسست "معامل اعتماد خورشيد" للطبع والتحميض، والتي شاركت في مونتاج عدد من الأعمال منذ أواخر الخمسينات وحتى السبعينات، من أبرزها: "العزاب الثلاثة، المغامرة الكبرى، الحسناء والطلبة"، كما أنتجت أفلاما منها: "أولاد الملجأ"، و"جمعية قتل الزوجات الهزلية".