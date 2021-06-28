شيرين عبد الوهاب تتلقى دعما من نوال الزغبي بعد أزمة التسريب الصوتي لوالد زوجها حسام حبيب

أعلنت الفنانة اللبنانية، نوال الزغبي، اليوم الإثنين، عن دعمها للفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، بعد أزمة ظهور تسريب صوتي لوالد زوجها، الفنان حسام حبيب.

وغردت نوال الزغبي لشيرين عبر حسابها على موقع "تويتر": "كلنا شيرين عبد الوهاب، الفن الأصيل والقلب الأبيض تليق بها الحياة الحلوة، نحبك كتير والله دائما معك".

كلنا شيرين عبدالوهاب @sherine الفن الاصيل والقلب الابيض بتلبقلا الحياة الحلوة منحبك كتير والله دائما معك🙏🙏🙏❤️❤️❤️❤️💪💪💪 — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) June 28, 2021

في سياق متصل، دشن العديد من محبي شيرين عبد الوهاب هاشتاغ يحمل اسم "كلنا شيرين"، للتعبير عن دعمهم لها في أزمتها، والذي أصبح من بين الموضوعات المتداولة على موقع "تويتر" للتغريدات في لحظة كتابة هذه السطور.

stay strong my beautiful angel , we're here for you as always ♥️🥺!#كلنا_شيرين pic.twitter.com/QO8JpoL4ce — ♡︎ (@ri8ag) June 28, 2021

may peace dwell in your beautiful heart my pure angel ♥️♥️🥺!#كلنا_شيرين pic.twitter.com/rcvAiHdmo3 — ♡︎ (@ri8ag) June 28, 2021

وكانت مجلة "الجرس" اللبنانية نشرت، أمس الأحد، ​تسريبا صوتيا وصفه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بـ"الخطير"، ويتحدث عن إعلان حسين حبيب، والد حسام حبيب، خطة نجله للزواج سرا من المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب.

وجاء في التسريب الصوتي ، المنسوب لوالد الفنان حسام حبيب، حديث للأخير يكشف فيه خطة نجله للزواج سراً من شيرين عبد الوهاب، لأجل إنجاب أطفال، ويعترف بأنه يتحكم في جميع الحسابات المالية لها ويأخذ أموالا من حساباتها دون الرجوع لها، وأنها شخصية تطلب الطلاق باستمرار، على حد زعم التسريب.

وخرج حسين حبيب، عن صمته. وقال، في تصريحات نقلتها "بوابة أخبار اليوم"، إن "ما أثير هو كذب وافتراء"، متابعا: "الناس خرابة بيوت ده مش صوتي".

من جانبها، أكدت الإعلامية اللبنانية، نضال الأحمدية، رئيس تحرير مجلة "الجرس" أن التسريب الصوتي لوالد حسام حبيب حقيقي، وتحدته أن يثبت عكس ذلك أمام المحكمة.

وكانت قد انتشرت مؤخرا أخبارا كثيرة عن انفصال شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب، لكن المطربة المصرية نفت هذه الشائعات من خلال نشر صور رومانسية تجمعهما سويا على أن علاقتهما جيدة للغاية، وحرصت على تقديم التهنئة لزوجها المغني والملحن حسام حبيب، في عيد ميلاده.

يشار إلى أن زواج حسام حبيب من شيرين عبد الوهاب تم في نيسان/ أبريل 2018، لم يثمر عن أي أطفال.