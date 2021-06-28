شقيق ياسمين عبد العزيز يجدد اعتذاره لها ويكشف تفاصيل الصلح مع أحمد العوضي

جدد وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، اعتذاره لها، كاشفا تفاصيل صلحه مع زوجها الفنان أحمد العوضي.

وقال وائل عبد العزيز، في مقابلة مع "برنامج ET بالعربي"، "أنا إتكلمت إمبارح مع العوضي تليفونيا، وحلينا كل اللي ما بينا، وإتكلمنا في التفاصيل، وقفلنا الباب ده خالص. هما ربنا يكرمهم ويوفقهم في حياتهم، وأنا شايف إن ياسمين سعيدة في جوازها، وأكيد طالما سعيدة يبقى سبب ده أحمد العوضي".

وأضاف: "أنا بعتذر لها تاني قدام الناس، أنا آسف وربنا يكرمهم وينجحها في حياتها، وتفضل نجمة وتمتعنا بشغلها، وأنا واحد من جمهورها. بطلب من الناس كلها، بعد إذن الناس المحترمة حتى الجمهور بلاش نغلط في حد..أنا بحبها جدا وهي عارفة ده كويس، ومقبلش حد يدوس لها على طرف، صدقنى مش حسكت".

🔴بعد خلاف لفترة طويلة بينهم، وائل عبدالعزيز يكشف حصرياً خلال لقائه مع ET بالعربي تفاصيل الصلح الذي تم بينه وبين شقيقته ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي..

التفاصيل 🔻

https://t.co/CE1ogHXGCc pic.twitter.com/GzMa48OABD — ET بالعربي (@ETbilArabi) June 28, 2021

وفجر شقيق الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، مفاجأة لكل متابعيه على "السوشيال ميديا"، أمس السبت، وهي إعلان تصالحه مع زوجها الفنان، أحمد العوضي، بعد خلاف طويل دار بينهما.

وشارك الفنان وائل عبد العزيز عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي صورة تجمعه بأحمد العوضي وهما في حالة ضحك وانسجام، ووجه معها رسالة له هي: "حمدا لله علي السلامة يا عوضي، لا محب إلا بعد عداوة". وتابع عبد العزيز لأحمد العوضي على طريقة آخر مسلسلات الأخير: "وخد بالك من وحش الكون وعلى الله حكايتنا كلنا".

وكان شقيق ياسمين عبد العزيز شن هجوما عنيفا على زوجها أحمد العوضي خلال الأشهر الماضية، واعترض بشكل علني على زواجهما. وفي شهر مايو/ أيار الماضي، أعلن عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي انتهاء خلافاته مع شقيقته إثر زواجها من أحمد العوضي، وأكد أن الخلافات انتهت فور إعلان الزواج.