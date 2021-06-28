نتفليكس تطرح ميزة على هواتف "أندرويد" بشأن تحميل الأفلام

طرحت شبكة "نتفليكس" الأمريكية، أمس الأحد، ميزة جديدة لأصحاب هواتف "أندرويد"، والخاصة بتحميل الأفلام والمسلسلات والبرامج من مكتبتها.

وتتيح الميزة إمكانية مشاهدة محتوى "نتفليكس" بعد أن يتم تحميلها "جزئيا" وقبل أن تحمّل بصورة كاملة على الهاتف، وذلك بعد شكوى العديد من المستخدمين من اضطرارهم للانتظار حتى اكتمال التحميل للمشاهدة، بحسب موقع "ذا فيرج".

وسيتمكن مستخدمو "أندرويد" على الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية (الإصدار 7.64 وما بعده) من بث عروض وأفلام " نتفليكس " قبل اكتمال التنزيل.

وسيقتصر التحميل الجزئي على الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام "أندرويد" في الوقت الحالي، لكن أكدت "نتفليكس" أنها "ستختبر الميزة على أجهزة "آبل" خلال الأشهر المقبلة".

وللعثور على الميزة، يجب الذهاب للإعدادات في قسم "Continue Watching" في الخدمة، أو من قائمة التحميل على "أندرويد".