رامي رضوان يوجه طلبا إلى الجمهور بشأن دلال عبد العزيز

وجه الإعلامي المصري رامي رضوان، دعاء إلى حماته الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز التي ما تزال تعاني من أزمات صحية بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وقال رامي رضوان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" :" دلال عبد العزيز ..اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي دلال عبدالعزيز وتمدها بالصحة والعافية اللهم يا مفرج الكرب يا مجيب دعوة المضطرين اللهم اشفي دلال عبدالعزيز شفاء لا يغادره سقمًا عوضها خيرا عن كل دقيقة ذاقت فيها الوجع اللهم اشفها يارب اللهم اشفها يارب اللهم اشفها يارب إنك على كل شئ قدير".

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وأصيبت الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس "كورونا"، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة"، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، فيما توفي زوجها الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بالفيروس، وشيعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس 20 مايو/أيار الماضي، وشارك فيها عدد كبير من النجوم.