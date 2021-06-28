شيرين عبد الوهاب تعقب رسميا ولأول مرة على "التسريب الصوتي" لوالد زوجها

خرجت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، اليوم الاثنين، لتعقب رسميا وللمرة الأولى، على أزمة التسريب الصوتي الذي نشرته إحدى المجلات اللبنانية لوالد زوجها، الفنان حسام حبيب، وأثار أزمة منذ أمس بسبب محتواه.

وقالت شيرين عبر حسابها على موقع "تويتر": "الرد الصوتي لي على ما تم ويتم وسيتم تداوله في خلال دقائق... شكرا لكم".

الرد الصوتي ليا على ما تم و يتم و سيتم تداوله في خلال دقايق... شكرا ليكوا❤️ — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) June 28, 2021

​وكانت مجلة "الجرس" اللبنانية نشرت، أمس الأحد، ​تسريبا صوتيا وصفه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بـ"الخطير"، ويتحدث عن إعلان حسين حبيب، والد حسام حبيب، خطة نجله للزواج سرا من المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب.

جاء في التسريب الصوتي ، المنسوب لوالد الفنان حسام حبيب، حديث للأخير يكشف فيه خطة نجله للزواج سراً من شيرين عبد الوهاب، لأجل إنجاب أطفال، ويعترف بأنه يتحكم في جميع الحسابات المالية لها ويأخذ أموالا من حساباتها دون الرجوع لها، وأنها شخصية تطلب الطلاق باستمرار، على حد زعم التسريب.

وخرج حسين حبيب، عن صمته. وقال، في تصريحات نقلتها "بوابة أخبار اليوم"، إن "ما أثير هو كذب وافتراء"، متابعا: "الناس خرابة بيوت ده مش صوتي".

من جانبها، أكدت الإعلامية اللبنانية، نضال الأحمدية، رئيس تحرير مجلة "الجرس" أن التسريب الصوتي لوالد حسام حبيب حقيقي، وتحدته أن يثبت عكس ذلك أمام المحكمة.

وكانت قد انتشرت مؤخرا أخبارا كثيرة عن انفصال شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب، لكن المطربة المصرية نفت هذه الشائعات من خلال نشر صور رومانسية تجمعهما سويا على أن علاقتهما جيدة للغاية، وحرصت على تقديم التهنئة لزوجها المغني والملحن حسام حبيب، في عيد ميلاده.

يشار إلى أن زواج حسام حبيب من شيرين عبد الوهاب تم في نيسان/ أبريل 2018، لم يثمر عن أي أطفال.