هالة سرحان تتهم ابنة هبة قطب بعد منعها ارتداء "المايوه الشرعي" بأحد النوادي

شنت الإعلامية المصرية، هالة سرحان، اليوم الاثنين، هجوما على ابنة مقدمة البرامج التلفزيونية، الدكتورة هبة قطب، بعد عرض شكايتها بشأن منعها من ارتداء المايوه المخصص للمحجبات في أحد النوادي الخاصة.

واتهمت سرحان في تغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي دينا هشام، ابنة هبة قطب، بأنها تؤدي دورا ضد التعاطف الشعبي مع طالبة كلية الآداب جامعة طنطا، التي أثارت جدلا مؤخرا بعد أن تنمر مراقون عليها في لجان الامتحان بسبب الملابس التي حضرت بها، وأصبحت تعرف إعلاميا باسم "فتاة الفستان".

وغردت هالة سرحان قائلة: "حكاية الشابة المهسترة (الهستيرية) التي تبكي وتردح أنها ترغب أن تعيش حياتها ومنعوها من المايوه الشرعي من حقها أن ترتدي ما ترغب، لكن يبدو أنها تؤدي دورا ضد التعاطف الشعبي مع فتاة الفستان، وأعلنت أنهم (ولا أعرف من هم) صمتوا أمام الذي خلعوا ملابسهم وشربوا وغنوا، وقالت وسكتنا لكم".

وأردفت هالة سرحان سائلة ابنة هبة قطب إن كان المقصود من تعليقها هو رغبتها في الذهاب لكن خلعوا ملابسهم وشربوا وغنوا، قائلة لها: " طيب أنت عايزة تروحي عندهم ليه أصلا".

حكاية الشابة المهسترة اللي بتعيط وتردح انها عايزة تعيش حياتها ومنعوها من المايوه الشرعي حقها تلبس ماتريد لكن يبدو انها تؤدي دور ضد التعاطف الشعبي مع فتاة الفستان واعلنت انهم معرفش مين( هم )سكتوا علي اللي قلعوا وشربوا وغنوا وقالت وسكتنا لكم طيب انت عايزة تروحي عندهم ليه اصلا؟؟؟؟ — Hala Sarhan (@HalaSarhan) June 28, 2021

قمر البستان وليست فتاة الفستان pic.twitter.com/IvTAqi7ujC — د.جمال عابدين (@ShcPv2SVLRUBzoa) June 27, 2021

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطعا مصورال دينا هشام، ابنة الدكتورة هبة قطب، والذي تعرب فيه باكية عن استيائها من منعها هي وصديقتها من نزول حمام السباحة وهما مرتدين "المايوه الشرعي" الخاص بالمحجبات، مؤكدة أنها لم تتعرض لذلك المنع طوال فترة إقامتها في كندا لمدة ما يقرب من 10 سنوات.

يشار إلى أن هالة سرحان دافعت يوم السبت الماضي عن الفنانة المصرية، ياسمين صبري، من اتهامات موجهة لها بأنها تتعمد تقليد جورجينا رودريغز، صديقة نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.