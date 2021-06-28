"مفيش أي خطر"... شيرين تنشر فيديو وترد على التسريب الصوتي المنسوب لوالد زوجها

خرجت الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، عن صمتها، بشأن أزمة التسريب الصوتي الذي نشرته إحدى المجلات اللبنانية لوالد زوجها، الفنان حسام حبيب، وأثار أزمة منذ أمس بسبب محتواه، نافية ما تم تداوله حول انفصالها عن زوجها.

وقالت شيرين، في فيديو نشرته عبر حسابها على "تويتر": "حبا أطمن كل الناس أننا بخير ولا يوجد خطر علي وعلى حياتي، ومحتاجة أن أرد عليه بكلمتين حسام جوزي إنسان من رجال الدنيا ومحترم ومتربي وبيحبني أكثر من نفسه ولا يستحق هذه القسوة منكم ولكني أعذركم".

ردي لجمهوري الحبيب و وسائل الاعلام المحترمة. (الجزء الاول) pic.twitter.com/DcfmFWB7H8 — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) June 28, 2021

وأضافت: "ربنا وضعه في طريقي وبني شخصيتي ورجعي لي الثقة لنفسي تاني، حسام بيحبني أكثر من نفسه وبيحب بناتي، بدليل من ساعة ما اتجوزني لم يعمل على نفسه حاجة ولم يستفيد بشيء ويخاف علي وعلى بناته".

وتابعت: "لا يوجد أي شيء مما يتم تداوله، وأتمنى تدعو لنا ويرزقنا بالذرية الصالحة. أنا كلي كده بتاعت حسام، وجوزي ابن ناس وابن عائلة محترمة جدا، وطلع كل التعابين اللي في حياتي، ونضف حياتنا كلها، وحسام بيحبني أكتر من نفسي، ولم يضرني أبدًا".

ردي لجمهوري الحبيب و وسائل الاعلام المحترمة. (الجزء الثاني ) pic.twitter.com/DoOOWlCQ0Z — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) June 28, 2021

​وكانت شيرين عبد الوهاب، قالت عبر حسابها على موقع "تويتر": إن "الرد الصوتي لها على ما تم ويتم وسيتم تداوله في خلال دقائق... شكرا لكم".

​ونشرت مجلة "الجرس" اللبنانية، أمس الأحد، ​تسريبا صوتيا وصفه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بـ"الخطير"، ويتحدث عن إعلان حسين حبيب، والد حسام حبيب، خطة نجله للزواج سرا من المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب.

وجاء في التسريب الصوتي، المنسوب لوالد الفنان حسام حبيب، حديث للأخير يكشف فيه خطة نجله للزواج سراً من شيرين عبد الوهاب، لأجل إنجاب أطفال، ويعترف بأنه يتحكم في جميع الحسابات المالية لها ويأخذ أموالا من حساباتها دون الرجوع لها، وأنها شخصية تطلب الطلاق باستمرار، على حد زعم التسريب. وخرج حسين حبيب، عن صمته. وقال، في تصريحات نقلتها "بوابة أخبار اليوم"، إن "ما أثير هو كذب وافتراء"، متابعا: "الناس خرابة بيوت ده مش صوتي".