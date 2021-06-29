حسام حبيب يكشف مفاجأة بشأن "التسجيل المسرب" ويعلن قطع علاقته بوالده ومقاضاته

كشف المطرب المصري، حسام حبيب، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن التسجيل المسرب لوالده عن زوجته شيرين عبد الوهاب، مؤكدا أن الصوت ليس مفبركا، وأنه قطع علاقته بوالده وقرر مقاضاته بسبب هذا التسجيل.

وقال حسام حبيب، في مقطع فيديو نشره على حسابه عبر موقع "إنستغرام"، إنه سيلجأ للقضاء للحصول على حقه هو وزوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد محاولات أشخاص مقربين من أسرته لتشويه علاقته مع زوجته، مؤكدا أنها تسند جميع أعمالها وأنشطتها الفنية إلى شركة وأنها قادرة على إدارة أمورها وحياتها بشكل واع ومسؤول.

ووصف حسام حبيب زوجته شيرين عبد الوهاب بأنها أنجح واحدة في الوطن العربي، معربا عن أسفه مما فعله والده وأنه ليس المرة الأولى التي يؤذيه فيها.

وتابع: "التسجيل صحيح ويحاول الافتراء وخراب البيوت وللأسف جاب سيرة والدتي رغم إنه الشخص اللي مخلفنى ومنفصلين وكانت دائما تدعوني للسؤال عنه وللأسف استدرج لمصالح شخصية هو طرف فيها".

View this post on Instagram A post shared by Hossam Habib (@hossamhabib)

وكانت شيرين عبد الوهاب خرجت عن صمتها، بشأن أزمة التسريب الصوتي، ونفت كل ما أشيع عنها وعن زوجها المطرب حسام حبيب في وقت سابق، مشددة على أنها كلها ملكه، وأنه أنقذها من أشخاص وصفتهم بالثعابين.

ونشرت مجلة "الجرس" اللبنانية، أمس الأحد، ​تسريبا صوتيا وصفه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بـ"الخطير"، ويتحدث عن إعلان حسين حبيب، والد حسام حبيب، خطة نجله للزواج سرا من المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وجاء في التسريب الصوتي، المنسوب لوالد الفنان حسام حبيب، حديث للأخير يكشف فيه خطة نجله للزواج سراً من شيرين عبد الوهاب، لأجل إنجاب أطفال، ويعترف بأنه يتحكم في جميع الحسابات المالية لها ويأخذ أموالا من حساباتها دون الرجوع لها، وأنها شخصية تطلب الطلاق باستمرار، على حد زعم التسريب.

من جانبه، خرج حسين حبيب، والد حسام حبيب عن صمته. وقال، في تصريحات نقلتها "بوابة أخبار اليوم"، إن "ما أثير هو كذب وافتراء"، متابعا: "الناس خرابة بيوت ده مش صوتي".