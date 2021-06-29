أول خطوة ضد والد حسام حبيب بعد رد شيرين عبد الوهاب على "التسريب الصوتي"

ردت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، مالكة مجلة "الجرس"، على التسجيل الذي نشرته الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، ردا على انتشار تسريب صوتي لوالد زوجها حسام حبيب، يتحدث فيه عنها بشكل مسيء.

وأوضحت نضال الأحمدية، أن رد شيرين عبد الوهاب يؤكد مصداقية مجلة "الجرس" التي تملكها، وصحة ما ورد بالتسجيل المنشور، خاصة أن المطربة لم تدافع عن حماها أو تكذب ما تم نسبه إليه، واهتمت بالحديث عن علاقتها مع زوجها.

وأشارت إلى أن ما قالته شيرين عبد الوهاب يعتبر تكذيب لحديث والد زوجها بشكل غير مباشر، وأنها ترى أن رد شيرين بمثابة شهادة أحد أفراد البيت بصدق ما جاء في التسريب الصوتي لوالد حسام حبيب.

وأعلنت الأحمدية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد حسين حبيب والد حسام حبيب بعد اتهامه للمجلة بالفسق، وسخرت من عدم إجادته للكتابة باللغة العربية رغم سخريته من جهل شيرين باللغة الإنجليزية.

​ونشرت مجلة "الجرس" اللبنانية، يوم الأحد الماضي، ​تسريبا صوتيا وصفه مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بـ"الخطير"، ويتحدث عن إعلان حسين حبيب، والد حسام حبيب، خطة نجله للزواج سرا من المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وجاء في التسريب الصوتي، المنسوب لوالد الفنان حسام حبيب، حديث للأخير يكشف فيه خطة نجله للزواج سراً من شيرين عبد الوهاب، لأجل إنجاب أطفال، ويعترف بأنه يتحكم في جميع الحسابات المالية لها ويأخذ أموالا من حساباتها دون الرجوع لها، وأنها شخصية تطلب الطلاق باستمرار، على حد زعم التسريب.

من جانبه، خرج حسين حبيب، والد حسام حبيب عن صمته. وقال، في تصريحات نقلتها "بوابة أخبار اليوم"، إن "ما أثير هو كذب وافتراء"، متابعا: "الناس خرابة بيوت ده مش صوتي".

وردت شيرين عبد الوهاب على أزمة التسريب الصوتي، ونفت كل ما أشيع عنها وعن زوجها المطرب حسام حبيب في وقت سابق، مشددة على أنها كلها ملكه، وأنه أنقذها من أشخاص وصفتهم بالثعابين، فيما كشف زوجها حسام حبيب، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن التسجيل المسرب، مؤكدا أن الصوت ليس مفبركا، وأنه قطع علاقته بوالده وقرر مقاضاته بسبب هذا التسجيل.