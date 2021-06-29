تحذير... غذاء صحي للقلب يؤدي إلى ظهور أعراض النقرس

إذا كنت تعاني من النقرس وهو الشكل الأكثر شيوعا لالتهاب المفاصل، فيجب أن تتناول نوعا معينا من الطعام الصحي باعتدال.

والنقرس هو شكل مؤلم من التهاب المفاصل يحدث عندما تتسبب المستويات العالية من حمض اليوريك في الدم في تكوين بلورات وتراكمها داخل وحول المفصل، وله محفزات غذائية محددة، بحسب تقرير لموقع "إكسبريس" البريطاني.

تقول Mayo Clinic وهي مجموعة طبية وبحثية أمريكية، إن إنتاج حمض اليوريك، المسؤول عن الإصابة بالنقرس، يتم عندما يكسر الجسم مادة كيميائية تسمى البيورين.

ويوجد البيورين بشكل طبيعي في جسمك، ولكنه يوجد أيضا في بعض الأطعمة المفيدة للصحة بشكل عام وللقلب على وجه الخصوص، لذلك يجب تجنب تناول كميات كبيرة من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيورين.

وتحتوي المأكولات البحرية، وخاصة الأسماك الزيتية (الدهنية) والمحار على نسبة عالية من البيورينات، لذا يجب تناولها باعتدال.

وللمفارقة فإن الأسماك الزيتية غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة، والتي ثبت أنها تقلل الالتهاب وتقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل وتحمي القلب.

ومع ذلك، فإن التوصية خاصة بالنقرس ولا تنطبق بالضرورة على الأشكال الالتهابية الأخرى من التهاب المفاصل.

وتشمل الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من البيورين: اللحوم الحمراء ولحم الأرانب والكبد والأطعمة الغنية بمستخلصات الخميرة والأطعمة والمشروبات المصنعة.

ورغم أن البروتين جزء مهم من نظامك الغذائي، ولكن يمكنك الحصول عليه من مصادر أخرى غير اللحوم والأسماك فقط، مثل فول الصويا والبيض والبقوليات ومنتجات الألبان.

أطعمة تقلل من أعراض النقرس

بحسب Mayo Clinic: "هناك بعض الأدلة على أن تناول الكرز يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بنوبات النقرس".

وقد يساعد فيتامين سي في خفض مستويات حمض اليوريك. تحدث إلى طبيبك حول ما إذا كان مكمل فيتامين سي 500 مليغرام يتناسب مع نظامك الغذائي وخطة الأدوية الخاصة بك.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن شرب القهوة باعتدال، وخاصة القهوة العادية المحتوية على الكافيين، قد يترافق مع انخفاض خطر الإصابة بالنقرس.

ومن ضمن أعراض النقرس الأكثر شيوعا: ألم حاد مفاجئ في المفصل- عادة إصبع قدمك الكبير، ولكن يمكن أن يكون في مفاصل أخرى في قدميك، أو يديك، أو معصميك، أو مرفقيك، أو ركبتيك، جلد أحمر منتفخ وساخن فوق المفصل المصاب، مع إمكانية ارتفاع درجة حرارة الجسم والشعور برجفة.