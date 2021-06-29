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    الكشف عن سرطان البروستاتا

    5 أنواع سرطان أكثر شيوعا بين الرجال

    © Sputnik . Сергей Гунеев
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    يعتبر السرطان سببا رئيسا للوفاة حول العالم، وقد حصد أرواح نحو 10 ملايين شخص في عام 2020، بحسب منظمة الصحة العالمية.

    والرجال هم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان، بواقع 218.6 إصابة لكل 100 ألف شخص، مقارنة بالسيدات اللاتي وصلن لـ 182.6 إصابة لكل 100 ألف، بحسب إحصاءات عام 2018.

    موقع "only my health"، استعرض في تقرير له، اليوم الثلاثاء، أكثر أنواع السرطان شيوعا بين الرجال، وأعراضها، وطرق الوقاية منها.

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    © Photo / CC
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    1.سرطان الرئة

    على الرغم من أن التدخين هو السبب الرئيسي لسرطان الرئة، يمكن لأي شخص أن يتأثر به بغض النظر عما إذا كان الشخص يدخن أم لا.

    سرطان الرئة من أسوأ أشكال السرطان ويمكن أن ينتج عن التلوث البيئي ومضغ التبغ وأي نوع من أنواع التعرض لمواد مسرطنة.

    الأشخاص الذين تجاوزوا سن الستين ولديهم تاريخ من مرض الانسداد الرئوي المزمن هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة.

    أعراض:

    في المراحل الأولية، لا تظهر الأعراض بشكل واضح، ولكن أبرزها ما يلي:

    السعال (بما في ذلك سعال مصحوب بدم)

    ضيق في التنفس

    بحة في الصوت

    ألم في الصدر

    التنفس بصوت أعلى وأصعب

    تغير البلغم

    الإجراءات الوقائية: الإقلاع عن التدخين وتجنب التواجد في حضور المدخنين.

    2.سرطان البروستاتا

    يؤثر على غدد البروستاتا ويستغرق سنوات حتى يتطور. يظهر تطوره عندما يبدأ ببطء في التدخل في الجهاز البولي وعمله. تعتمد مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا على التاريخ العائلي والعمر والعادات الغذائية وأحيانا العرق.

    أعراض:

    للأسف لا توجد أعراض ظاهرة حتى يصل السرطان إلى مرحلة متقدمة. ومع ذلك، هناك مؤشرات لسرطان البروستاتا تشمل:

    تسرب البول

    ألم في العظام

    وجود دم في البول

    ألم عند التبول

    الإجراءات الوقائية: كل ما يمكن للمرء فعله هنا هو الحفاظ على نمط حياة صحي مع نظام غذائي متوازن. يجب تجنب التدخين.

    3.سرطان القولون والمستقيم

    يصيب هذا السرطان الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما ويحدث عندما تشهد البطانات الداخلية للمستقيم والقولون نموا زائدا للخلايا.

    تزداد احتمالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم إذا كان الشخص يدخن أو يعاني من مرض التهاب الأمعاء أو يعاني من السمنة.

    هناك عوامل أخرى تزيد من تعقيد المشكلة مثل التاريخ العائلي لسرطان القولون والمستقيم أو الأورام الحميدة في الأسرة، والنظام الغذائي الذي يفتقر إلى الألياف والاستهلاك الزائد للحوم الحمراء.

     لحسن الحظ، يمكن الوقاية من سرطان القولون والمستقيم وهو أيضا أكثر أشكال السرطان قابلية للعلاج إذا تم اكتشافه في الوقت المناسب.

    أعراض:

    لا توجد أعراض واضحة في المراحل المبكرة. ومع ذلك، بمرور الوقت قد يلاحظ الشخص:

    نزيف في المستقيم

    ألم في البطن

    الأمعاء غير المنتظمة

    فقدان الوزن والضعف

    الإجراءات الوقائية: عند تجاوز سن الخمسين، يوصى بفحص الرجال للكشف عن سرطان القولون والمستقيم.

    تعمل التمارين المنتظمة، واتباع نظام غذائي متوازن وصحي، وإدارة الوزن، وعدم التدخين وتناول المشروبات الكحولية المقيدة بشكل جيد في منع هذا السرطان.

    4.سرطان الخصية

    على الرغم من إمكانية إصابة المرء بهذا السرطان في أي عمر، إلا أنه يُلاحظ عادةً أنه يصيب الفئة العمرية من 15 إلى 44 عاما.

    وسرطان الخصية شكل نادر من السرطان ولكنه قابل للعلاج للغاية. تكون فرص الإصابة بسرطان الخصية أعلى لدى الرجال الذين لديهم أب / أخ مصاب بهذا السرطان، أو الرجال ذوي الخصية المعلقة (الخفية) أو الرجال ذوي الخلايا غير الطبيعية في الخصيتين المعروفة باسم أورام الخلايا الجرثومية.

    أعراض:

    كتلة في الخصية (غير مؤلمة عادة)

    تورم الخصية

    الشعور بالوزن الإضافي في كيس الصفن

    ألم أو وجع في كيس الصفن أو الفخذ أو الخصية

    ليونة في أنسجة الثدي عند الذكور

    5.سرطان القضيب

    وهو نوع نادر من السرطان وعادة ما يشق طريقه من الخارج إلى الداخل. ويبدأ في خلايا جلد القضيب وينطوي على نمو خلوي سريع. لحسن الحظ، يمكن علاجه إذا تم اكتشافه في المراحل الأولى. هناك 4 أنواع من سرطان القضيب:

    طفل مصاب بالسرطان
    © REUTERS / OMAR SANADIKI
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    سرطان الجلد: يشمل 95% من الحالات ويبدأ عادة في القلفة (جلد رقيق فضفاض يحمي ويغطي جزءا من رأس القضيب)

    الساركوما: تتكون في الأنسجة مثل العضلات والدهون والأوعية الدموية

    الورم الميلانيني: يصيب الخلايا الميلانينية التي تنتج صبغة الميلانين التي تمنح الجلد لونه.

    سرطان الخلايا القاعدية: يبدأ هذا السرطان في الطبقات العميقة من الجلد وينمو ببطء. من غير المحتمل أن ينتشر في أي مكان آخر.

    أعراض:

    تغير لون الجلد

    كتلة على القضيب

    نمو بني مزرق

    إفرازات كريهة الرائحة تحت القلفة

    تورم أو نزيف قرحة على القضيب

    الإجراءات الوقائية: لا يوجد. ومع ذلك، فإن الختان وتجنب التبغ وتنظيف القلفة بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل فرص الإصابة بهذا السرطان.

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