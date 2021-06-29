اختبار أول لقاح صالح للأكل ضد الكوليرا في العالم...نتائج مباشرة

طوّر علماء أحياء يابانيون أول لقاح صالح للأكل ضد الكوليرا في العالم، وذلك على أساس حبوب الأرز المعدلة وراثيا، كما أجروا بنجاح تجربته على المتطوعين.

وقال البروفيسور في جامعة طوكيو، هيروسي كيونو، إن نتائج التجارب الأولى تبعث على التفاؤل، إذ لوحظ زيادة مناعة المتطوعين وقوة رد فعلها ضد بكتيريا الكوليرا، كلما زادت نسبة الجرعات.

وأوضح البروفيسور كيونو وزملاؤه أن اللقاح لا يتطلب إنتاجه واستخدامه أية ظروف خاصة، فهو عبارة عن مسحوق معمول من الحبوب المطحونة من الأرز المعدل وراثيا، وقد أدخل العلماء إلى جينوم الأرز المعدل وراثيا جزءا من الحمض النووي لبكتيريا الكوليرا يتحمل المسؤولية عن إنتاج عناصر معينة من بروتين "سي تي بي" بصفتها سما رئيسا للبكتيريا.

وأظهرت التجارب على عينات الدم للأشخاص الذين تعافوا من الكوليرا، أن اللقاح يثير ردا مناعيا قويا ويجعل جسم الإنسان ينتج كميات كبيرة من الأجسام المضادة القادرة على الاندماج مع غشاء بكتيريا الكوليرا.

واختبر العلماء اللقاح على 60 متطوعا تلقى نصفهم اللقاح الحقيقي. وأما النصف الآخر فتلقى محلولا من طحين الأرز العادي. وأظهرت الاختبارات أن اللقاح شكّل عددا كبيرا من الأجسام المضادة لدى ثلثي المتطوعين.