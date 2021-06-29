هيفاء وهبي تطالب شكران مرتجى بالتنازل عن "تعليق فريد" على "تويتر"

وعبرت الفنانة السورية، شكران مرتجى، التي حصدت نجوميتها من خلال سلسلة أعمال جسدت من خلالها شخصيات كوميدية فريدة حازت على إعجاب المشاهد السوري والعربي، عن إعجابها بكلمات أغنية وهبي من خلال منشور لها على صفحتها الرسمية في "تويتر".
وكتبت مرتجى في تغريدة باللغة العامية: "لوكنت حاجة بيضا حاكون حمامة سلام.. لوكنت حاجة سودا كنت ليل عمره ماينام.. لوكنت حاجة حمرة حاكون روج في بق المدام.. لوكنت بنت جامدة حاكون هيفا ومابصسش إلا لقدام".
لوكنت حاجة بيضا حاكون حمامة سلام— shoukranmortaja🇸🇾 (@shoukranmortaj1) June 24, 2021
لوكنت حاجة سودا كنت ليل عمره ماينام
لوكنت حاجة حمرة حاكون روج في بق المدام
لوكنت بنت جامدة حاكون هيفا ومابصسش إلا لقدام @HaifaWehbe ❤️❤️❤️😍❤️😍تقبشيني #لوكنت
حاولت أكتب كلام
ولفتت تغريدة مرتجى انتباه الفنانة هيفاء وهبي، حيث قامت بمشاركة هذه الكلمات وطالبت مرتجى بزيارتها للتنازل عنها، في إشارة لإعجابها بكلماتها.
لا...اتفضلي لعنا عايزينك بموضوع😂 نمضيكي على تنازل بالكلام— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) June 25, 2021
حبيت روج في بق المدام 😂
بحبك Shoukran 😘💓 https://t.co/rxZ1n1LuDC
وقالت وهبي في تعليقها على منشور مرتجى بالعامية المحكية في لبنان: "لا...اتفضلي لعنا عايزينك بموضوع... نمضيكي على تنازل بالكلام حبيت روج في بق المدام... بحبك شكران".
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وأعلنت وهبي في وقت سابق عن عملها الجديد "لو كنت"، بالتعاون مع الفنان أكرم حسني، وشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بها.
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