هيفاء وهبي تطالب شكران مرتجى بالتنازل عن "تعليق فريد" على "تويتر"

تستمر أغنية هيفاء وهبي الجديدة "لو كنت" بحصد المزيد من المشاهدات وتفاعل الجمهور في العالم العربي، حيث تخطى عدد مشاهداتها أكثر من 9 مليون على قناتها في "يوتوب"، لكن تعليق الفنانة السورية شكران مرتجى، حول الأغنية كان لافتا.

وعبرت الفنانة السورية، شكران مرتجى، التي حصدت نجوميتها من خلال سلسلة أعمال جسدت من خلالها شخصيات كوميدية فريدة حازت على إعجاب المشاهد السوري والعربي، عن إعجابها بكلمات أغنية وهبي من خلال منشور لها على صفحتها الرسمية في "تويتر".

وكتبت مرتجى في تغريدة باللغة العامية: "لوكنت حاجة بيضا حاكون حمامة سلام.. لوكنت حاجة سودا كنت ليل عمره ماينام.. لوكنت حاجة حمرة حاكون روج في بق المدام.. لوكنت بنت جامدة حاكون هيفا ومابصسش إلا لقدام".

لوكنت حاجة بيضا حاكون حمامة سلام

لوكنت حاجة سودا كنت ليل عمره ماينام

لوكنت حاجة حمرة حاكون روج في بق المدام

لوكنت بنت جامدة حاكون هيفا ومابصسش إلا لقدام @HaifaWehbe ❤️❤️❤️😍❤️😍تقبشيني #لوكنت

حاولت أكتب كلام — shoukranmortaja🇸🇾 (@shoukranmortaj1) June 24, 2021

ولفتت تغريدة مرتجى انتباه الفنانة هيفاء وهبي، حيث قامت بمشاركة هذه الكلمات وطالبت مرتجى بزيارتها للتنازل عنها، في إشارة لإعجابها بكلماتها.

لا...اتفضلي لعنا عايزينك بموضوع😂 نمضيكي على تنازل بالكلام

حبيت روج في بق المدام 😂

بحبك Shoukran 😘💓 https://t.co/rxZ1n1LuDC — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) June 25, 2021

وقالت وهبي في تعليقها على منشور مرتجى بالعامية المحكية في لبنان: "لا...اتفضلي لعنا عايزينك بموضوع... نمضيكي على تنازل بالكلام حبيت روج في بق المدام... بحبك شكران".

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وأعلنت وهبي في وقت سابق عن عملها الجديد "لو كنت"، بالتعاون مع الفنان أكرم حسني، وشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بها.