قائمة بأفضل الدول التي تعود فيها الحياة لطبيعتها بعد كورونا.. تركيا تسبق السعودية

نشرت وكالة بلومبرغ الأمريكية تصنيفا لما اعتبرته أفضل الدول التي تتحسن أحوالها بعد جائحة كورونا، إذ حلت الولايات المتحدة في المركز الأول على المستوى العالمي.

وجاءت نيوزيلندا في المركز الثاني على المستوى العالمي، ثم سويسرا، فإسرائيل وفرنسا وإسبانيا وأستراليا. بينما تبوأت الصين المركز الثامن، تلتها بريطانيا وكوريا الجنوبية والنرويج والدنمارك وسنغافورة.

واحتلت تركيا صدارة دول الشرق الأوسط والمنطقة العربية (المركز 14 على المستوى الدولي) تلتها السعودية والإمارات.

واعتمدت الوكالة في هذا التصنيف على معايير مثل اتساع وحجم حملات التطعيم وإلغاء وضع الكمامة وتخفيف القيود الصحية والتراجع عن الإجراءات الحدودية الصارمة.

وتضيف الوكالة أن من الأمور المركزية في هذا الميدان انفتاح الاقتصاد على العالم وسهولة التنقل داخل وخارج مكان ما، ومقدار السفر الجوي، وذلك إلى جانب مقاييس عشرة أخرى تتبع معدلات الوفيات وعدد الإصابات وحرية الحركة والنمو الاقتصادي.

أعلنت منظمة الصحة العالمية انخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم للأسبوع السابع على التوالي.

وأكد الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسيوس، مدير عام المنظمة أن انخفاض الحالات لم يكن بالسرعة الكافية.

وفيما كشف مدير المنظمة أن عدد حالات الوفاة ظل كما هو طيلة هذه الفترة، أعرب عن قلقه من وضع الوباء في قارة إفريقيا.

وتحدث غبريسيوس عن اللقاحات مؤكدا أن نقلها عبر العالم أصبح يتم بشكل أسرع، لافتا إلى أن وقف الجائحة يحتاج إلى تحصين 70 % من سكان العالم على الأقل، وهو ما يحتاج بحسبه إلى قرابة 11 مليار جرعة من اللقاحات .