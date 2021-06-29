ردود فعل واسعة حول أزمة حسام حبيب ووالده بسبب شيرين عبد الوهاب

تسببت تصريحات المطرب المصري حسام حبيب، عن علاقته بوالده حسين حبيب، في ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد انتشار تسريب صوتي منسوب لوالده يتحدث فيه عن المطربة شيرين عبد الوهاب.

وأعلن حسام، مقاطعة والده وتمسكه بزوجته شيرين عبد الوهاب، عبر فيديو نشره على "انستغرام"، مع زوجته وابنته.

وعلقت الفنانة التونسية درة، مشيدة بموقف حسام حبيب، بعدما أكد تمسكه بزوجته، بينما قالت الفنانة رنا سماحة إنها تتمنى لهم كل خير، في حين شاركت راندا البحيري، الفيديو، الذي نشره حسام حبيب، على صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، وكتبت تدوينة قالت فيها إنها تتمنى الخير لشيرين عبد الوهاب.

أما الكابتن إبراهيم سعيد، فجاء تعليقه على "تويتر" برسالة شكر لحسام حبيب وقال إنه يتمنى له كل الخير هو وأسرته.

شكرا حسام حبيب علي كلامك وتقديرك ويدوم المحبه والخير

والله يوفقك وبتمني ليك كل الخير انت واسرتك

بالتوفيق

وتحياتي لك 🙋‍♂️ pic.twitter.com/d5vQzBw9Rk — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) June 29, 2021

يذكر أن حسام حبيب انتقد موقف والده في الفيديو، وقال إن أقرب الناس له لا يريدون له الخير، مشيرا إلى أن شيرين عبد الوهاب لديها أعمالها الخاصة وأنها ناجحة في عملها، ووصفها بـ "أنجح مطربة في الوطن العربي".

وقال حسام حبيب إنه لن يكون هناك أي شيء يمكن أن يفرق بينه وبين شيرين عبد الوهاب، مضيفا: "رغم انفصال والدي عن أمي منذ 30 عاما إلا أنها كانت تأمرني بوده، لكني أقول له "كفاية" بعدما وصل الأذى إلى هذا الحد".

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يذكر أن التسريب الصوتي المنسوب لوالد حسام حبيب يتحدث عن رفض والده لشيرين عبد الوهاب بسبب ما وصفه بـ "اختلاف البيئة الاجتماعية"، وتحدث والده أيضا عن خطة لزواج حسام حبيب من أخرى، ورغم ذلك فقد نفى حسام حبيب التسريب الصوتي المنسوب له.

وتزوجت شيرين عبد الوهاب مرتين، كانت الأخيرة من حسام حبيب في أبريل/ نيسان عام 2018.