عجوز تسقط على قضبان قطار... فيديو

تشهد بعض محطات القطارات ومترو الأنفاق حوادث أبرزها سقوط أحد الركاب أثناء تحرك القطار أو قبل وصوله بوقت قصير، وبينما يتمكن بقية المسافرين من إنقاذ بعض الحالات، يكون الموت المحتوم هو مصير آخرين لأنه لم يكن هناك متسع من الوقت.

وفي إحدى محطات القطارات في الصين، يرصد مقطع فيديو سقوط سيدة عجوز على قضبان إحدى القطارات وتعرضها للإغماء، بينما يقف الركاب على الرصيف في حيرة من أمرهم.

Thumbs up! Young man brought an elderly woman, who fell on the train tracks, back to the platform in Guangxi, China. pic.twitter.com/sRDpfVvKLj — Beautiful China (@PDChinaLife) June 29, 2021

لكن أحد الركاب الذين ينتظرون القطار، قرر أن يقوم بعمل بطولي ليترك حقائبه على الرصيف ويقفز على قضبان القطار لإنقاذ السيدة العجوز بمساعدة شخص آخر يبدو أنه من العاملين داخل المحطة.

ويظهر الفيديو الذي نشرته صفحة "بيوتيفل تشاينا" تفاصيل الحادث، الذي لم ينتج عنه ضحايا بسبب إقدام هذا الشاب على ما قام به من عمل بطولي.