"بعد النمر" محمد رمضان يسير في شوارع دبي بصحبة فهد... فيديو

نشر الفنان المصري، محمد رمضان، فيديو جديد بصحبة حيوان آخر بعد النمر، خلال إجازته التي يقضيها حاليا في دبي.

وقام رمضان، بنشر فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، ظهر فيه يسير برفقة "فهد"، بعد أيام من قيامه بجولة مع نمر.

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وظهر محمد رمضان، يوم السبت الماضي، في مقطع فيديو في مدينة دبي الإماراتية، وهو يسير ممسكا بسلسلة معدنية ربط بها نمرا أبيض اللون. ونشر الفيديو عبر حسابه على "تويتر"، وظهر فيه عاري الصدر وهو يتجول مع النمر، كما أرفق مقطع الفيديو بجزء من أغنيته "نمبر وان".

يشار إلى أن محمد رمضان كان قد حصل على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، ووصف ذلك بأنه "أجمل هدية" من بلده الثاني الإمارات.

وكان محمد رمضان طرح الأسبوع الماضي أحدث أغانيه "ثابت". وحققت الأغنية الجديدة كما هائل من المشاهدات، وصلت إلى المليون مشاهدة، بعد مرور عدة ساعات فقط، من نشر الأغنية عبر "يوتيوب".