تصيب الجلد تحت اللحية... ما هي حكة الحلاق؟

يصاب العديد من الرجال بطفح جلدي أحمر دائري تحت اللحية، يمكن أن يتسبب في حكة شديدة مؤلمة في بعض الحالات.

تسمى تلك الحالة "حكة الحلاق" أو "سعفة اللحية"، وهي عدوى جلدية فطرية تتطور تحت اللحية بحسب موقع "only my health".

والسبب وراء حكة الحلاق هو نوعان من الفطريات الأولى تسمى (T. verrucosum) وتنتقل من الماشية، والثانية (T. mentagrophytes var.) وتنتقل من الخيول.

هذه العدوى الفطرية معدية، ويمكن ملاحظة أعراضها إذا كانت الجراثيم الفطرية على الجلد تحصل على البيئة المناسبة للتكاثر والنمو.

أعراض حكة الحلاق

تظهر حكمة الحلاق على شكل قوباء حلقية تحت اللحية أي طفح جلدي أحمر دائري مع آفات قشرية.

يمكن أن تسبب حكة الحلاق أيضا الحكة والألم في بعض الحالات، والأعراض الأخرى الأقل شيوعا التي تسببها هذه العدوى الفطرية هي الحمى وتورم الغدد.

الأعراض الرئيسية لحكة الحلاق هي:

حب شباب مليء بالصديد

تساقط شعر (في منطقة العدوى)

ألم طفيف

حكة

طفح جلدي تحت اللحية

أسباب حكة الحلاق:

1.الاتصال المباشر

إذا كنت على اتصال مباشر بأشخاص أو حيوانات مصابة بعدوى فطرية، فأنت بذلك تعرض نفسك لخطر أكبر للإصابة بالعدوى بنفسك.

2.الضغط النفسي

يمكن أن يكون للضغط النفسي أيضا تأثير على جهاز المناعة لديك، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بعدوى فطرية مثل حكة الحلاق.

3. ضعف جهاز المناعة

يساعد نظام المناعة لدينا في مكافحة العدوى، وبالتالي حماية الجسم من البكتيريا والفطريات.

عندما يتضرر جهاز المناعة أو يتعرض للخطر، فقد تكون معرضا لخطر الإصابة بالعدوى وتجد البكتيريا الضارة أنه من الأسهل اختيار جسمك كمضيف. يمكن أن تؤدي الأمراض المصاحبة مثل السكري والسمنة وفرط نشاط الغدة الدرقية إلى إضعاف جهاز المناعة لديك وتعرضك لخطر أكبر للإصابة بالعدوى الفطرية.

4. سوء النظافة

البكتيريا أو الفطريات تنمو وتستوطن في أجسامنا إن كنا لا نحافظ على النظافة الشخصية الجيدة، وكمية الفطريات والميكروبات تتكاثر ومن ثم يمكن أن تسبب العديد من الالتهابات.

يمكن أيضا أن يكون التعرق والظروف الجوية الموسمية الرطبة سببا وراء هذه العدوى، إذا لم يتم الاعتناء بها بشكل صحيح.

علاج حكة الحلاق

هناك الكثير من العلاجات المنزلية ونصائح تتعلق بنمط الحياة بهدف تقليل فرص الإصابة بعدوى الجلد الفطرية، ويمكنك استخدام الكريمات الموضعية المضادة للفطريات، والأدوية المضادة للحساسية لتخفيف أعراض الحكة وتكون القيح.

ويمكن أن يكون الصبار علاجا فاعلا في هذه الحالة، حيث يستخدم جيل الألوفيرا في العديد من الفوائد للعناية بالبشرة والشعر ويعالج حكة الحلاق بشكل طبيعي.

كما أن غسل المنطقة المصابة بالصابون يساعد في التخلص من حكة الحلاق. عليك فقط تنظيف المنطقة المصابة بالماء الدافئ واستخدام الصابون مرتين في اليوم مع تجفيفها بمنشفة جافة ونظيفة لا تشاركها مع أي شخص.

كانت هذه هي الأعراض والأسباب والعلاج لحكة الحلاق، وإذا واجهت أيا من هذه الأعراض، فاستشر طبيب الأمراض الجلدية لمزيد من التشخيص والعلاج.