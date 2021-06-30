 لمختلف الأعمار... ما هو معدل ضربات القلب الطبيعي وكيف نحسبه؟

يلعب قلبنا دورا كبيرا في الأداء اليومي لأجسامنا، حيث إنه مسؤول عن ضخ الدم من وإلى باقي أنحاء الجسم، لذلك من المهم الانتباه إلى معدل ضرباته.

ومعدل ضربات القلب أثناء الراحة هو عدد المرات التي ينبض فيها القلب في كل دقيقة عندما يكون الشخص غير نشط، بحسب موقع "إكسبريس" البريطاني.

إذن ما هو معدل ضربات القلب أثناء الراحة وكيف يمكنك التحقق منه؟

معظم البالغين لديهم معدل ضربات قلب أثناء الراحة بين 60 و 100 نبضة في الدقيقة. ومع ذلك، كلما كان الشخص أكثر لياقة، من المرجح أن يكون معدل ضربات القلب عند الراحة أقل، وفقا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS).

تختلف معدلات ضربات القلب الطبيعية عند الأطفال وهي كالتالي:

حتى شهر واحد - من 70 إلى 190 نبضة في الدقيقة

من 1 إلى 11 شهرا - 80 إلى 160 نبضة في الدقيقة

من سنة إلى سنتين - 80 إلى 130 نبضة في الدقيقة

من 3 إلى 4 سنوات - 80 إلى 120 نبضة في الدقيقة

من 5 إلى 6 سنوات - 75 إلى 115 نبضة في الدقيقة

من 7 إلى 9 سنوات - من 70 إلى 110 نبضة في الدقيقة

أكثر من 10 سنوات - 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة

كيف يمكنك التحقق من معدل ضربات قلبك أثناء الراحة؟

يتم قياس معدل ضربات القلب أثناء الراحة عن طريق حساب عدد مرات دقات القلب أثناء الجلوس ساكنا.

للتحقق من معدل ضربات القلب أثناء الراحة، يمكنك استخدام جهاز مراقبة معدل ضربات القلب أو بدلاً من ذلك فحص نبضك.

للقيام بذلك، توضح مؤسسة القلب البريطانية (BHF) أنه يمكنك رفع يديك بحيث تنظر إلى راحة يدك.

ضع بطانات أول إصبعين من اليد الأخرى على الجانب الداخلي من الرسغ، عند قاعدة الإبهام، واضغط برفق.

إذا كنت لا تشعر بنبضك، فاضغط بقوة قليلاً وتحقق لمدة 30 ثانية لمعرفة ما إذا كان النبض منتظما أم لا.

احسب النبضات لمدة ست ثوان واضربها في 10 (لأن 6 ثوان × 10 = 60 ثانية) لمعرفة معدل ضربات القلب في الدقيقة الواحدة.

فيما يلي مخطط لمعدلات ضربات القلب المستهدفة بناء على العمر، وفقا لجمعية القلب الأمريكية:

20 سنة: 100-170 نبضة في الدقيقة

30 سنة: 95-162 نبضة في الدقيقة

35 سنة: 93-157 نبضة في الدقيقة

40 سنة: 90-153 نبضة في الدقيقة

45 سنة: 88-149 نبضة في الدقيقة

50 سنة: 85-145 نبضة في الدقيقة

55 سنة: 83-140 نبضة في الدقيقة

60 سنة: 80-136 نبضة في الدقيقة

65 سنة: 78-132 نبضة في الدقيقة

70 سنة وما أعلى: 75-128 نبضة في الدقيقة