بالصورة...الفنان تيم حسن بسلاحه ورسالة إلى الجميع

نشر الممثل السوري، تيم حسن، صورة على صفحته الشخصية على منصة "إنستغرام" حاملا سلاحه، وذلك خلال جلسات تصوير الموسم الخامس من مسلسل الهيبة.

وظهر حسن وهو يحمل رشاشا وأرفق الصورة بتعليق شغل المتابعين، جاء فيه: "إذا كان الي معي معي، ما يهكلو هم الي عليي، لكن اذا الي معي مانو معي ساعتا".

View this post on Instagram A post shared by TIM HASSAN | تيم حسن (@taimhasan)

واعتبر بعضهم أن هذه العبارة هي اللازمة الجديدة التي سيرددها تيم حسن في الموسم الجديد من المسلسل، فيما قال بعض آخر إنه استغرق وقتا طويلا لفهم ماذا يقصد.

كما ظن آخرون أن هذا الكلام موجه للفنان السوري عبد المنعم عمايري الذي انضم إلى "الهيبة – جبل" والذي سيكون الخصم والند لجبل، وسيشهد العمل صراعا قويا بينهما يفوق الصراع الذي حصل بين جبل ونمر السعيد في الموسم السابق.