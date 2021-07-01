تلاميذ يستخدمون كوكا كولا وفواكه حمضية لتزييف اختبار كورونا.. فيديو

اكتشف تلاميذ بريطانيون طريقة لتغيير نتيجة الاختبار المنزلي الخاص بالكشف عن كورونا، وتحويل النتيجة إلى إيجابية باستخدام مشروبات مثل كوكا كولا وبعض الفواكه الحمضية.

وحذر قادة التعليم في بريطانيا من هذا التصرف، الذي وصفوه بأنه لا يساعد جهود استعادة العملية التعليمية، خاصة أن التلاميذ يستخدمونه للحصول على نتيجة مزيفة، تزعم إصابتهم بفيروس كورونا، حتى لا يذهبوا إلى المدارس.

ويظهر ذلك في الفيديوهات التي يمكن مشاهدتها في تقرير عن تزييف اختبار كورونا المنزلي نشره موقع "آي نيوز" البريطاني.

ونشر تلاميذ بريطانيون مقاطع الفيديو على موقع "تيك توك" يتحدثون فيه عن طريق الحصول على نتيجة إيجابية لاختبار كورونا السريع، حتى إذا لم تكن مصابا.

وحققت الفيديوهات، التي تم نشرها بهذا الشأن أكثر من 6 ملايين و500 ألف مشاهدة وأكثر من 20 ألف متابع، وهو ما أزعج المسؤولين عن التعليم في بريطانيا، الذي أكدوا أنه هذا الأمر لا يساهم في استمرار العملية التعليمية.

Teenagers are figuring out how to fake positive Covid tests using lemon juice and hacks from TikTok to get their classes sent home https://t.co/8TQ2BYnO1M — Rupert Myers (@RupertMyers) July 1, 2021

لكنهم أشاروا إلى أن عدد المشاركين في استخدام هذه الاختبارات المزيفة من التلاميذ ليس بأعداد كبيرة، وأن غالبية التلاميذ يجرون الاختبار المنزلي الخاصة بكرورنا بطريقة صحيحة.

ودعا مسؤولو التعليم أولياء الأمور للتأكد من استخدام أبنائهم لاختبارات كورونا السريعة بطريقة صحيحة، مطالبين التلاميذ الذين يحبون إجراء التجارب الكيميائية بالذهاب إلى معامل المدارس للقيام بدلا من نشر فيديوهات على "تيك توك".

TikTok teaching UK teenagers how to fake positive Covid tests to stay off school viewed millions of times https://t.co/3Mf3TlpxCd — The Independent (@Independent) July 1, 2021

ويزعم معدو تلك الفيديوهات أنه يمكن للتلاميذ استخدام العديد من المواد لتزييف نتائج اختبارات كورونا والحصول على نتيجة إيجابية، بصورة تتيح لهم عدم الذهاب إلى المدارس.

ومن الأشياء التي تحدث عنها معدو تلك الفيديوهات الكوكا كولا وصلصة التفاح والخل، وفاكهة الكيوي ومعقم الأيدي.

لكن العديد من المستخدمين أوضح أنه يجب أن يتبع ذلك تحليل معملي للكشف عن حقيقة الإصابة بفيروس كورونا من عدمه، حتى لا تكون تلك الخدع سببا في إخفاء الإصابة الفعلية بفيروس كورونا.