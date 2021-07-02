صحفية لبنانية توجه رسالة ترحيب من نوع آخر لضابط إسرائيلي جديد في منصبه

وردت كجك في رسالتها على تصريحات الضابط الإسرائيلي، ران كوخاف، خلال الاحتفال الذي أقيم بمناسبة تسلمه لمنصبه قال خلالها "سأبدل الصواريخ بالكلمات وسأمنح ذاتي من أجل تعزيز التوعية والمعرفة".

وجاء في رسالتها التي نشرتها على صفحتها الشخصية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" و"الفيسبوك" قالت فيها " كلام مستغرب حقا”!! سيبدل الصواريخ بالكلمات باعتبار أن جيش الإسرائيلي حضاري يفهم بلغة الكلمة وإنساني في عدوانه علينا!!!حسنا، ران كوخاف بما أنك صرحت عن أهمية الكلمة نحن بدورنا نقول لك إننا سنستمر بمحاربة جيشك بالكلمات والعبارات التي ستكشف للعالم عن ادعاءاتكم بأنكم جيش الإنسانية وسنواصل الكتابة عنكم ونسلط الضوء على كل جرائمكم في حق أهل فلسطين ولبنان".

وأضافت "كجك" في رسالتها: "ران كوخاف ما تنسى أن تحدثنا أن ضباط وجنود جيشكم جبناء يتهربون من الخدمة الإلزامية! وأن الآباء والأمهات يرفضون خدمة أولادهم في خطوط المواجهات! كمان حدثنا عن ألوية النخبة التي يهرول ضباطها وجنودها للاختباء لدى سماعهم صفارات الإنذار! شفناكم بالعدوان الأخير على غزة! وبعد يا ران حدثنا عن اخفاقات جيشك ومناوراته الفاشلة وعن الإدمان على المخدرات في الثكنات العسكرية!حدثنا يا رجل هات ما عندك!!"

#أفيخاي_أدرعي_أخبر_استاذك_

المتحدث_الجديد باسم جيش العدو ران كوخاف ان ينتظرني غدا"!!!! pic.twitter.com/YBXPYxwsFo — سنا كجك (@sanakojok) June 29, 2021

وتابعت "كجك" قائلة: "من ذا الذي يصدق أنكم تؤمنون برسالة الحرف والكلمة؟؟ لماذا التآمر اذا لحجب مقالاتنا أحيانا من منصات التواصل؟؟ لأنكم تدركون أننا على حق وأن صدى الكلمة يوازي صدى الصواريخ! ولأننا نحذر ونوعي العقول كي لا تقع ضحايا مخابرات جيشك واساليبكم الملتوية لاستهدافنا عبر تلميع صورة كيانك! وبما أنك حضرتك استلمت منصبك الجديد كمتحدث ننصحك ان تتابع ما نكتبه إن لم يكن هناك من قدم لك التقارير عنا مسبقا".

وخلصت "كجك" قائلة "استعد وجند كل صفحاتكم ومتحدثيكم وذبابكم الالكتروني لمواجهتنا!! احفظ شعاري لك جيدا يا كوخاف سنحارب جيشك بالمقالات".