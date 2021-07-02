تسجيل
08:19 GMT02 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    صحفية لبنانية سنا كجك

    صحفية لبنانية توجه رسالة ترحيب من نوع آخر لضابط إسرائيلي جديد في منصبه

    © صور من المدونين Twitter/Sanakojok
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/02/1049437856_0:72:1200:747_1200x675_80_0_0_2d28bc5a65054d9f9a4db35d6bafebb3.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202107021049437904-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%84%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8%D9%87/

    وجهت الصحفية اللبنانية المتخصصة بالشؤون الإسرائيلية "سنا كجك"، رسالة ترحيبية للمتحدث الجديد باسم جيش الإسرائيلي العميد ران كوخاف.

    وردت كجك في رسالتها على تصريحات الضابط الإسرائيلي، ران كوخاف، خلال الاحتفال الذي أقيم بمناسبة تسلمه لمنصبه قال خلالها "سأبدل الصواريخ بالكلمات وسأمنح ذاتي من أجل تعزيز التوعية والمعرفة".

    وجاء في رسالتها التي نشرتها على صفحتها الشخصية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" و"الفيسبوك" قالت فيها " كلام مستغرب حقا”!! سيبدل الصواريخ بالكلمات باعتبار أن جيش الإسرائيلي حضاري يفهم بلغة الكلمة وإنساني في عدوانه علينا!!!حسنا، ران كوخاف بما أنك صرحت عن أهمية الكلمة نحن بدورنا نقول لك إننا سنستمر بمحاربة جيشك بالكلمات والعبارات التي ستكشف للعالم عن ادعاءاتكم بأنكم جيش الإنسانية وسنواصل الكتابة عنكم ونسلط الضوء على كل جرائمكم في حق أهل فلسطين ولبنان".

    وأضافت "كجك" في رسالتها: "ران كوخاف ما تنسى أن تحدثنا أن ضباط وجنود جيشكم جبناء يتهربون من الخدمة الإلزامية! وأن الآباء والأمهات يرفضون خدمة أولادهم في خطوط المواجهات! كمان حدثنا عن ألوية النخبة التي يهرول ضباطها وجنودها للاختباء لدى سماعهم صفارات الإنذار! شفناكم بالعدوان الأخير على غزة! وبعد يا ران حدثنا عن اخفاقات جيشك ومناوراته الفاشلة وعن الإدمان على المخدرات في الثكنات العسكرية!حدثنا يا رجل هات ما عندك!!"

    وتابعت "كجك" قائلة: "من ذا الذي يصدق أنكم تؤمنون برسالة الحرف والكلمة؟؟ لماذا التآمر اذا لحجب مقالاتنا أحيانا من منصات التواصل؟؟ لأنكم تدركون أننا على حق وأن صدى الكلمة يوازي صدى الصواريخ! ولأننا نحذر ونوعي العقول كي لا تقع ضحايا مخابرات جيشك واساليبكم الملتوية لاستهدافنا عبر تلميع صورة كيانك! وبما أنك حضرتك استلمت منصبك الجديد كمتحدث ننصحك ان تتابع ما نكتبه إن لم يكن هناك من قدم لك التقارير عنا مسبقا".

    وخلصت "كجك" قائلة "استعد وجند كل صفحاتكم ومتحدثيكم وذبابكم الالكتروني لمواجهتنا!! احفظ شعاري لك جيدا يا كوخاف سنحارب جيشك بالمقالات".

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عضوة من منتخب المكسيك للسياحة الإيقاعية خلال أدائها فقرة فنية في نهلئيات دورة الألعاب الأمريكية 2015 التي أقيمت في تورونتو، كندا 11 يوليو 2015
    صور طريفة التقطها صحفيون رياضيون
    الناتو باق في البحر الأسود
    الناتو باق في البحر الأسود
    مدمرة الصواريخ الأمريكية أرلي بارك
    النسخة الجديدة من مدمرة الصواريخ الأمريكية "أرلي بارك"
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك